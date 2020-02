In Röttingen geht’s um den Halbfinaleinzug

Bevor es nach der Winterpause am 8. März wieder mit dem normalen Spielbetrieb weitergeht, findet im Bezirk Hohenlohe traditionell vorher (Sonntag, 1. März, um 15 Uhr) das Viertelfinale der Herren im ebm-Bezirkspokal statt. Der SV Wachbach muss im Bezirksligaduell in Neuenstein antreten, in Röttingen treffen die SGM Taubertal/Röttingen und die SGM Löffelstelzen/Mergentheim in einem Kreisliga A3-Derby aufeinander.

Bereits am Samstag (15 Uhr) spielt der FC Matzenbach (Tabellenführer der Kreisliga A2) gegen den Zweiten der Bezirksliga TSV Obersontheim. Eine interessante Partie zweier Aufstiegskandidaten. Der TSV Zweiflingen (14. in der Kreisliga A1) wird es gegen den Vierten der Bezirksliga, die SGM Niedernhall/Weißbach schwer haben, eine Runde weiter zu kommen. Allerdings muss man abwarten, ob auch der „Wettergott“ mitspielt. Für die Fans lohnt sich daher vor der Anreise ein Blick auf fussball.de.

Nachdem der SV Wachbach im Vorjahr bereits in der zweiten Runde gegen Obersontheim ausgeschieden war, steht die Elf von Trainer Arben Kaludra und Co-Trainer Tobias Botsch im aktuellen Wettbewerb kurz vor dem Einzug in das Halbfinale. Zum Stolperstein könnte nun der TSV Neuenstein werden. „Da müssen wir einen schwer zu bespielenden Gegner überwinden“, sagt Trainer Kaludra. „Gerade unter den derzeitigen Platzverhältnissen müssen wir gegen die kampfstarken Gastgeber alles in die Waagschale werfen.“ Neuenstein ist bereits der dritte Bezirksligist nach dem SV Edelfingen (5:1) und dem SV Westheim (1:0), den der SV Wachbach aus dem Weg räumen muss. In Runde eins gab es einen 5:2-Sieg beim B2-Ligisten TSV Waldbach, und im Achtelfinale hatte der SV mit 8:7 nach Elfmeterschießen beim TV Rot am See (A2) doch erhebliche Mühe sich durchzusetzen. „Wir haben große Ziele im Pokal und sind zuversichtlich, die nächste Runde erreichen zu können.“

In Röttingen freut man sich auf das Pokalspiel gegen die SGM Löffelstelzen/Mergentheim. „Meine Spieler sind heiß auf das Spiel“, erklärt Trainer Volker Hörner. „Wir möchten unbedingt ins Halbfinale einziehen. Außer dem langzeitverletzten Lukas Gundermann hat Hörner fast alle Spieler am Bord. Im Vorjahr kam in Runde drei das Aus gegen den späteren Bezirksligameister SG Sindringen/Ernsbach. Das Viertelfinale erreichte die SGM mit Siegen in Tiefenbach (3:1) sowie zuhause gegen Mulfingen/Hollenbach II (6:2), SGM Weikersheim/Schäftersheim (7:5 n.E.) und gegen die SGM Altenmünster/Crailsheim II (3:1).

„Wir werden alles probieren, um den Platz als Sieger zu verlassen und wieder ins Halbfinale einziehen können“, sagt Sascha Höfer, Trainer der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim. „Das war ein tolles Erlebnis letzte Saison, und da wollen meine Jungs auch wieder hin.“ Vor einem Jahr verlor die SGM ihr Halbfinalspiel zuhause gegen Leukershausen/Mariäkappel (spielt jetzt Bezirksliga) knapp mit 0:1. Nach Freilos in Runde eins besiegte die Höfer-Truppe den SC Michelbach/Wald (3:1), gewann in Satteldorf II (2:1) und warf den Bezirksligisten SSV Gaisbach zuhause nach Elfmeterschießen mit 6:5 aus dem Pokal. Höfer sieht in Taubertal/Röttingen einen Gegner mit guten Einzelspielern. „Sie haben eine richtig gute Grundordnung auf dem Platz und spielen diszipliniert. Ich denke, dass die Tagesform entscheiden wird.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020