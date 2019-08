Im Liga-Alltag gegen einen Titelanwärter

Zum Abschluss der zweiten Englischen Woche in Folge empfängt der VfR Gommersdorf am Sonntag um 15 Uhr in der Verbandsliga Nordbaden den VfB Gartenstadt. Der Gartenstadt hatte als Meister der Vorsaison auf den Aufstieg in die Oberliga verzichtet, weshalb er immer noch in der Verbandsliga ist. Der VfR Gommersdorf hat die Stärke der Gartenstädter im Viertelfinalspiel im Pokal am 3. Oktober letzten Jahres erfahren, als man die Heimreise mit einer 2:6-Niederlage im Gepäck antreten musste.

Wie auch die Gommersdorfer das 0:7 gegen den SV Waldhof am Mittwoch, denn das Positive hat trotz der deftigen Niederlage überwogen. Der Gommersdorfer Trainer Peter Hogen am Mittwochabend: „Wir konzentrieren uns auf Gartenstadt. Das Pokalspiel ist vor so einer Kulisse zwar ein schönes Erlebnis für die Spieler, aber die Meisterschaftsspiele sind für uns doch wichtiger“.

Scheifler wieder dabei

VfR-Spielführer Fabian Geissler wird nach einer Operation an der Hand fehlen, wie schon beim 4:2-Sieg in Kirrlach. Wegen seinem Urlaub in ferne Länder fehlt diese und auch nächste Woche Abwehrrecke Sascha Silberzahn. Co-Trainer Tobias Scheifler ist im Gegensatz zum Mittwoch wieder dabei. Der Erfolg der Jagsttäler in Kirrlach letzten Samstag hat gut getan. Nicht nur punktemäßig, sondern auch wie er zustande kam. Von einem verdienten Sieg sprach deshalb neidlos auch der Kirrlacher Trainer Andreas Backmann: „Einige waren bei uns daneben. Dies soll aber den Sieg der Gommersdorfer nicht schmälern, er war verdient“.

Bisher gab es gegen die Kurpfälzer zwei Meisterschaftsspiele. In seiner letzten Verbandsligasaison verlor der VfR auswärts mit 1:3 und zu Hause wurde ein 2:2 erkämpft.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019