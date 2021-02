Markus Schmid, Koordinator der DFB-Stützpunkte im Badischen Fußballverband, lädt am heutigen Mittwoch, 24. Februar, um 18 Uhr interessierte Spieler und Spilerinnen sowie Trainer und Trainerinnen zu einer Videokonferenz ein. Auf dem Programm stehen eine gemeinsame Videoanalyse zum Thema „Im Kopf einen Schritt voraus sein“ sowie eine Fragerunde mit einem prominenten Gast aus der Bundesliga.

In Zeiten des Lockdowns halten die badischen DFB-Stützpunkte ihre Talente online auf Trab und in Bewegung. Die nächste Online-Konferenz ist für alle Interessierten offen. Nach dem Warm-Up dreht sich die erste „Halbzeit“ um das Thema „Schulterblick“. Schmid erläutert das Thema an Hand von Videoszenen praxisnah und verständlich.

Für den zweiten Teil hat der Koordinator Verstärkung geholt. Bereits zu Gast in früheren Konferenzen waren U-Nationaltrainer Guido Streichsbier oder die Profis Lars Stindl und Oliver Baumann. Wer dieses Mal der Überraschungsgast ist, will der BFV noch nicht verraten. Nur so viel: Es wird wieder Bundesliga-Luft wehen, Dem Promi-Gast können die Teilnehmer ihre Fragen persönlich als Video-Wortmeldung oder über den Chat stellen.

Die Konferenz ist über diesen Link erreichbar: https://app.livewebinar.com/dfb-stuetzpunkte. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. aka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.02.2021