„Ihre Leistung ist nicht zu unterschätzen“

Seit 2009 vergibt der Württembergische Fußballverband (wfv) jährlich in den 16 Bezirken für besondere ehrenamtliche Leistungen den Vereinsehrenamtspreis. Der Gewinner aus Hohenlohe heißt in diesem Jahr TSV Blaufelden. Die Auszeichnung ist mit einem Scheck über 1.000 € und Sportartikeln im Wert von 2.500 Euro verbunden.

Zur feierlichen Preisverleihung im Vereinsheim in Blaufelden begrüßten der Gastgeber, TSV-Vorsítzender Ralf Beyer, und der Bezirksvorsitzende Ralf Bantel die Preisträger und ihre Begleitungen, Vertreter des Bezirks und Mitglieder des TSV Blaufelden. Auch die Bürgermeisterin von Blaufelden, Petra Weber, ließ es sich nicht nehmen, der Preisverleihung beizuwohnen und richtete ein kurzes Grußwort an die Gäste. Zudem war als Vertreter des Württembergischen Fußballverbands der ehemalige Vize-Präsident, WFV-Ehrenmitglied Dr. Wolfgang Zieher nach Blaufelden gekommen.

Vielfältige Aktivitäten

Dieser hob die ehrenamtlichen Leistungen des TSV und aller anderen Preisträger hervor. „Was Sie alle für den Fußball, für die Allgemeinheit und auch für die Gemeinde vor Ort leisten, ist nicht zu unterschätzen“, so Zieher. Ausschlaggebend für die Bewerbung des TSV Blaufelden waren die vielfältigen Aktivitäten im Verein, wie beispielsweise die „Fohlen-Fußballschule“ in Kooperation mit Borussia Mönchengladbach, Jugendturniere, ein „Sie-und-Er-Turnier“ mit gemischten Mannschaften und Kooperationen mit den örtlichen Schulen.

Zudem gab es aus Hohenlohe weitere überzeugende Bewerbungen. Die des SV Ingersheim wurde mit dem zweiten Platz, die des SSV Schwäbisch Hall mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Neben dem Vereinsehrenamtspreis wird auch das Engagement Einzelner gewürdigt, und zwar mit dem DFB-Ehrenamtspreis sowie mit dem Preis „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“, mit dem der Verband vor allem die jüngeren Ehrenamtlichen in den Vordergrund rücken möchte. Ralf Bantel zeigte sich sehr beeindruckt von dem vielfältigen Engagement, das alle Preisträger für ihren Verein und den Fußball in Hohenlohe in ihrer Freizeit aufbringen.

Einer von ihnen ist die 27-jährige Sina Wenczel vom TSV Pfedelbach, die als Bambini-Trainerin, aktive Fußballerin, beim Sportabzeichen oder als Übungsleiterin beim Rope-Skipping jede Woche viele Stunden ehrenamtlich für ihren Verein aufbringt. Sie darf sich als Bezirkssiegerin in der Kategorie „Junge Fußballhelden“ auf eine fünftägige Bildungsreise nach Spanien freuen.

Seit 30 Jahren im Ehrenamt

Auch beim DFB-Ehrenamtspreis wurde in diesem Jahr eine Frau zur Siegerin erkoren: Hannelore Rückl vom TSV Dünsbach. Sie bringt sich seit weit über 30 Jahren in verschiedenen Funktionen für „ihren“ TSV ehrenamtlich ein, sei es im Wirtschaftsausschuss oder bei der Organisation von Jahresessen oder Heimattagen. „Sie hat durch ihre Arbeit dazu beigetragen, dass der Verein heute dort steht, wo er steht!“, zitiert Bantel aus der eindrucksvollen Bewerbung. Als Bezirkssiegerin darf sich Hannelore Rückl auf eine Einladung des DFB zu einem Wochenende mit dem Besuch eines Bundesliga-Spiels freuen. lk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019