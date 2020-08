„Ihr müsst für die Rahmenbedingungen sorgen“

Als „außergewöhnlich“ betitelte Klaus Zimmermann, Vorsitzender des Fußballkreises Buchen, den diesjährigen Staffeltag, der am Montag in der Sporthalle des FC Donebach unter den derzeit geltenden Hygienevorschriften stattfand. Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus nahm einen großen Teil des Abends ein.

Kurz blickte der Staffelleiter der Kreisliga, Christian Schmidt, auf die abgebrochene Saison zurück. Die Entscheidung, die Runde abzubrechen, fiel bei einem außerordentlichen Verbandstag am 20. Juni (wir berichteten ausführlich). Mittels einer Quotientenregel wurden im Anschluss die Aufsteiger ermittelt.

Vorlage anpassen

Beim Tagesordnungspunkt „Verbandsbezogene Informationen“ stellte Christian Schmidt die wichtigsten Inhalte des Hygienekonzepts des Badischen Fußballverbandes vor: Abseits des Sportbetriebes muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, dies gilt auf für die Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen. Zudem sind ein Hygienekonzept und eine Datenerhebung der Zuschauer, Spieler und Funktionäre erforderlich. „Die Vorlage des BFV muss an die Bedingungen vor Ort angepasst werden. Letztlich ist das immer die Verantwortung des Vereins“, erläuterte Schmidt.

Wichtig sei hierbei, die Gastmannschaft rechtzeitig zu informieren, falls es vereinzelt Besonderheiten, wie beispielsweise begrenzte Anzahl an Duschen, gibt. Auch die Zuschauer vor Ort müssen über die Vorgaben in Kenntnis gesetzt werden, zum Beispiel über Hinweis-Plakate oder Stadiondurchsagen. Klaus Zimmermann brachte es auf den Punkt: „Wir sorgen dafür, dass der Spielbetrieb wieder läuft. Für die Rahmenbedingungen müsst ihr sorgen.“

Auf die Frage von Bernd Grimm vom TSV Buchen, ob ein Verein haftbar gemacht werden kann, wenn sich vereinzelte Zuschauer nicht an die Vorgaben halten, antwortete der Staffelleiter: „Der Verein muss alles Menschenmögliche getan haben, wie etwa die Stadiondurchsagen, Plakataushänge oder Hinweise durch die Platzordner. Der Rest liegt in der Vernunft jedes Einzelnen.“

Im Anschluss daran stellte Schmidt die organisatorische Abwicklung der kommenden Saison vor. Die Kreisliga Buchen spielt in der Runde 2021/21 mit 18 Mannschaften. Mit einem Ergebnis von 11:7 stimmten die Vereine für das klassische System (Hin- und Rückrunde), und so wird vom 6. September bis zum 13. Juni an 34 Spieltagen gespielt. „Es wird eng in der Kreisliga Buchen“, sagt der Staffelleiter, denn der letzte Spieltag vor der Winterpause ist am 13. Dezember, und im neuen Jahr geht es am 7. März wieder los. Viel Zeit, um ausgefallene Begegnungen nachzuholen, bleibt also nicht.

Geringere Staffelstärke

In den Kreisklassen A und B ist die Lage hingegen etwas entspannter: Dort wird nur bis zum 29. beziehungsweise 22. November gespielt, und die Rückrunde startet am 14. beziehungsweise 28. März. Dies liegt an der geringeren Staffelstärke: In der A-Klasse spielen in der kommenden Saison 14 Mannschaften. Hier war keine Vereinsabfrage notwendig, und es wird im klassischen System gespielt.

Da sich für die B-Klasse nur 16 Mannschaften gemeldet haben, entschloss man sich, keine Teilung in zwei Staffeln vorzunehmen. Stattdessen stimmte die Mehrheit der Vereine für ein alternatives Spielmodell (Erklärung siehe Infobox).

Um die Zuschauerströme besser koordinieren zu können, hat man die Spiele für die kommende Saison auf 12.30 Uhr und 16 Uhr angesetzt. Das hänge jedoch auch von den örtlichen Begebenheiten ab, und sei, so Zimmermann, „nicht in Stein gemeißelt“.

Verbandsvorstand entscheidet

Christian Schmidt erläuterte eine Ordnungsänderung, wie die Wertung im Falle höherer Gewalt gefällt wird. Der Verbandsvorstand darf, ohne einen außerordentlichen Verbandstag einzuberufen, eine Entscheidung über die Wertung der Saison treffen. Die Runde wird annulliert, wenn weniger als 50 Prozent der Spiele absolviert sind. Sollten mehr als die Hälfte der Partien gespielt sein, greift die Quotientenregelung.

Der Staffelleiter informierte die anwesenden Vereinsmitglieder über die aktuellen Eintrittspreise, die auch in der kommenden Saison so beibehalten werden. Die Mehrheit der Vereine stimmte gegen den Vorschlag, auch für Frauen Eintritt zu verlangen.

Für das noch ausstehende Endspiel des Kreispokalwettbewerbs wurde ein Termin gefunden: Das Finale zwischen dem VfR Gommersdorf II und der Spvgg. Hainstadt wird am 10. Oktober um 15 Uhr in Rosenberg ausgetragen. Dafür musste lediglich das Verbandsspiel zwischen den beiden Kreisligisten vom 11. Oktober auf den 21. Oktober verlegt werden.

Im Anschluss daran bestätigte Klaus Zimmermann die Staffelleiter für die drei Ligen: Christian Schmidt ist weiter Staffelleiter der Kreisliga Buchen. Willi Holderbach, der seit 1992 Staffelleiter der A-Klasse ist, wird dieses Amt auch weiter begleiten. Als Staffelleiter der B-Klasse fungieren Jürgen Weber und Tobias Hornung.

Über die immer noch prekäre Situation der Schiedsrichter berichtete der neu gewählte Obmann Thomas Mistele. Seit Beginn der Corona-Pandemie hätten sieben Schiedsrichter im Fußballkreis aufgehört – alle im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Zudem erläuterte Mistele eine Reihe an Regeländerungen, die am 1. Juli in Kraft getreten sind.

Aus den Reihen des Sportgerichts informierte Schmidt, dass Jörg Pfeil den Vorsitz von Ralf Weber übernimmt.

„B-Liga-Cup“ wird fortgesetzt

Der in der zurückliegenden Saison erstmals ausgetragene „B-Liga-Cup“ soll fortgesetzt werden. Staffelleiter Jürgen Weber möchte mit den Vereinen neue Termine für das noch ausstehende Halbfinale und das Endspiel finden.

Zum Thema „Doppelnamen“ erklärte Christian Schmidt, dass der Kreistag darüber entscheiden werde, ob Spielgemeinschaften nun bis in die Kreisliga zugelassen sind. Danach seien Doppelnamen endgültig vom Tisch.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020