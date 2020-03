Hosiner rückt auf Platz 2 vor

Auch nach dem einzigen Nachholspiel in der Landesliga Odenwald dominieren Goran Jurjevic vom FV Lauda und Ali Karsli vom SV Königshofen die Torjägerliste dieser Klasse weiter eindeutig. Seinen zweiten Platz hat Michael Kleinschrodt vom FSV Hollenbach in der Verbandsliga Württemberg, ebenfalls trotz ausgefallenem Spiel seiner Mannschaft verteidigt. Der Chemnitzer Philipp Hosiner rückte in der 3. Liga mit seinem Tor in München auf den zweiten Platz vor.

3. Liga

17 Tore: Wriedt (Bayern München II).

16 Tore: Hosiner (Chemnitzer FC).

15 Tore: Bunjaku (Viktoria Köln).

14 Tore: Undav (SV Meppen).

Regionalliga Südwest

20 Tore: Becker (FC Astoria Waldorf).

17 Tore: Jakob (1. FC Saarbrücken).

Oberliga

19 Tore: Tunjic (SV Stuttgarter Kickers).

15 Tore: Huber (SV Oberachern).

12 Tore: Kurz (TSV Ilshofen), Tomic (VfB Stuttgart II).

Verbandsliga Nordbaden

17 Tore: Antlitz (FC Astoria Waldorf II).

15 Tore: Malsam (1. FC Bruchsal).

12 Tore: Böhm (Spvgg. Neckarelz).

11 Tore: Adamek (FV Fortuna Heddesheim), Ritter (SV Spielberg).

Verbandsliga Württemberg

22 Tore: Marinic (TSG Backnang).

16 Tore: Kleinschrodt (FSV Hollenbach).

13 Tore: Catanzano (SKV Rutesheim), Glotzmann (VfL Sindelfingen).

Landesliga Odenwald

18 Tore: Jurjevic (FV Lauda), Karsli (SV Königshofen).

14 Tore: Celiscak (TS Mosbach), Videc (TS Mosbach).

12 Tore: Bender (FV Reichenbuch), Breitinger (TSV Rosenberg).

