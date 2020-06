Hollerbach nicht mehr in Belgien

Der frühere Bundesliga-Profi und Trainer des FC Würzburger Kickers Bernd Hollerbach (Bild) wird beim Neustart des belgischen Fußballs nicht mehr Coach des Erstligisten Royal Excel Mouscron sein. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, haben sich der Verein und der 50-jährige Hollerbach auf eine vorzeitige Auflösung des noch bis 2021 gültigen Vertrags geeinigt (wir berichteten bereits in unserem News-Ticker). Die Saison in Belgien war wegen der Corona-Pandemie bereits Mitte Mai abgebrochen worden.

Mouscron habe die Ausgaben drastisch reduzieren müssen und dem Ex-Profi, der unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, den FC St. Pauli und den Hamburger SV aktiv war, nicht mehr die gleichen Bedingungen bieten können. Hollerbach hatte den Tabellenzehnten der Abschlusstabelle in der Saison 2019/20 übernommen und damit die Nachfolge des deutschen Trainers Bernd Storck angetreten.

Anfang des Jahres hatte Hollerbach längere Zeit wegen einer Lungenentzündung gefehlt (wir berichteten). Zuletzt hieß es, dass Mouscron keine Lizenz mehr für die erste belgische Liga erhalte; diese wurde aber nun nachträglich durch ein Gerichtsurteil erteilt. Text und Bild: dpa

