Hollenbach will Serie ausbauen

Zufrieden war Martin Kleinschrodt, Trainer des württembergischen Verbandslgisten FSV Hollenbach, nach dem 1:0-Derbysieg gegen Crailsheim – allerdings mehr mit dem Ergebnis als mit dem Spiel selbst. Es war nämlich ein schwer erkämpfter Arbeitssieg. „Die haben das gemacht, was man in Hollenbach machen muss und haben viele lange Bälle gespielt. Außerdem haben die richtig gut verteidigt“, sagte Hollenbachs Trainer Martin Kleinschrodt. Seine Mannschaft hatte durchaus ihre Schwierigkeiten. Und trotzdem: „Wir haben drei Siege nach drei Spielen, was will man mehr.“

Am Samstag um 15.30 Uhr geht es nun zum 1. FC Heiningen, der den kleinen Vorteil hat, am Mittwoch spielfrei gewesen zu sein. „Das wird auch wieder ein schweres Spiel auf dem Kunstrasen. Aber vielleicht können wir da unsere spielerischen Stärken besser einbringen.“ Noch überlegt der Coach, personelle Änderungen vorzunehmen. „Ich muss auf die Belastung achten. Einige sind am Anschlag“, sagt Keinschrodt. Die Heininger haben durch einen 2:1-Sieg gegen Fellbach und eine 0:2-Niederlage gegen Essingen drei Punkte auf dem Konto. „Um Kern und Zaglauer haben die schon eine gute Mannschaft“, sagt Kleinschrodt.

„Was mir gegen Crailsheim gefallen hat war, dass wir geduldig gespielt haben und nicht hektisch geworden sind“, sagte Kleinschrodt. Sein Team war nach der Pause erstmal besser und hatte ein, zwei Möglichkeiten. Doch auch Crailsheim hatte zwischen der 50. und 60. Minute zwei ganz große Chancen zur Führung. „Wenn wir da in Führung gehen, holen wir etwas“, meinte Trainer Michael Gebhardt. So hatten die Hollenbacher das nötige Glück. Auch wenn Weiß die bis dahin beste Chance von Michael Kleinschrodt (66.) vereitelte.

So war es ein Standard, der das Spiel entschied. Bis dahin hatten die Crailsheimer fast jedes Kopfballduell gewonnen. Dann fand eine Ecke von Dennis Hutter doch den Weg durch die Defensive und Manuel Hofmann köpfte in der 78. Minute das 1:0. In der 88. Minute hatte dann Lukas Schmidt den Ausgleich auf dem Fuß, zielte aber zu hoch, nachdem Hollenbach nicht konsequent geklärt hatte.

So fährt der FSV Hollenbach nun mit viel Rückenwind durch den Derbysieg nach Heiningen.

