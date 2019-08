Hollenbach mit weißer Weste

In der Verbandsliga Württemberg steht eine „englische Woche“ an, denn die Partien des dritten Spieltages finden ausnahmslos am heutigen Mittwoch statt. Dabei kommt es unter anderem auch zum Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Normannia Gmünd und dem FSV Hollenbach. Angepfiffen wird die Partie um 18.30 Uhr in Schwäbisch Gmünd.

Die Hollenbacher haben bisher noch eine „weiße Weste“. Zunächst wurde des Auftaktspiel beim 1. FC Heiningen letztlich verdient mit 3:1 gewonnen. Danach gab es ein deutliches 6:2 gegen den Aufsteiger TSV Berg, wobei dieses Ergebnis vielleicht um einen Tick zu hoch ausgefallen ist.

Der 1. FC Normannia Gmünd startete mit einem rotlosen Unentschieden beim SV Fellbach in die Punktspielsaison. Danach gab es ein 3:0 bei Clacio Leinfelden-Echterdingen. Die Partie gegen den FSV Hollenbach ist als das erste Heimspiel in dieser Saison.

Die Ausgangslage ist klar. Nach den guten Ergebnissen in den Auftaktpartien können beide Teams relativ unbeschwert in dieses Spiel gehen. Wer es für sich entscheidet, der setzt sich erst einmal in der Tabelle ganz weit oben fest.

Weiter geht es für den FSV Hollenbach dann am Samstag, 24. August, 15.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den VfL Pfullingen, während Gmünd zeitgleich beim SSV Ehingen-Süd antreten wird. ptt

