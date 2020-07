Hohenloher Bezirkspokal-Wettbewerbe sind ausgelost

Die 1. und 2. Runde des EBM-Papst- Bezirkspokals frt Herren für die neue Saison 2020/21 wurde ausgelost.

Bezirkspokal Herren – 1. Rd: Samstag, 15. Aug., 18 Uhr

Spiel 1: SGM Ammertsweiler/Mainhardt II – 1. FC Igersheim. Spiel 2: SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II – Spfr. Leukershausen-Mariäkappel. Spiel 3: TSV Ohrnberg – Spfr. DJK Bühlerzell II. Spiel 4: TSV Gaildorf II – FC Ottendorf (15.30 Uhr). Spiel 5: TSG Kirchberg/Jagst – SV Westheim. Spiel 6: SV Morsbach – TSV Obersontheim II. Spiel 7: Spvgg Gammesfeld II – SGM Kupferzell II/Gaisbach II. Spiel 8: SC Steinbach-Comburg II – SGM Creglingen II/Bieberehren II. Spiel 9: SGM Niedernhall/Weißbach II – FC Honhardt. Spiel 10: ASV Scheppach-Adolzfurt – FC Langenburg. Spiel 11: TSV Gaildorf – SC Michelbach/Wald. Spiel 12: TSV Dörzbach/Klepsau – TSV Neuenstein. Spiel 13: Spfr. Leukershausen-Mariäkappel II – TSV Waldbach. Spiel 14: SGM Markelsheim/Elpersheim – FV Künzelsau. Spiel 15: TSV Sulzdorf – SC Wiesenbach. Spiel 16: Spvgg Satteldorf II – SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach. Spiel 17: SGM Mulfingen II/Hollenbach III – SG Sindringen/Ernsbach II. Spiel 18: SC Michelbach/Wald II – TSV Dünsbach II. Spiel 19: SV Westgartshausen – TV Rot am See. Spiel 20: SV Westheim II – SGM Taubertal/Röttingen. Spiel 21: SV Gründelhardt-Oberspeltach – TSV Kupferzell. Spiel 22: SGM Markelsheim/Elpersheim II – Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern. Spiel 23: SV Rieden – SV Sindelbachtal. Spiel 24: SV Wachbach II – SGM SSV Schwäbisch Hall II/Spfr. Schwäbisch Hall III. Spiel 25: TSV Michelfeld II – SV Tüngental. Spiel 26: SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – TSV Michelfeld. Spiel 27: SC Bibersfeld – TG Forchtenberg. Spiel 28: TSV Schwabbach – FC Phoenix Nagelsberg. Spiel 29: FC Unterheimbach – SV Brettheim. Spiel 30: SGM Hohebach/Rengershausen II – TSV Schrozberg (15.30). Spiel 31: Tura Untermünkheim II – GSV Waldtann. Spiel 32: FC Billingsbach – Spvgg Gammesfeld. Spiel 33: TSV Braunsbach – TSV Hessental. Spiel 34: TSG Waldenburg – SC Bühlertann. Spiel 35: TSV Eutendorf – TSV Goldbach. Spiel 36: FC Matzenbach II – VfL Mainhardt. Spiel 37: SGM Großaltdorf/Ilshofen III – DJK-TSV Bieringen. Spiel 38: SGM Mulfingen/Hollenbach II – SGM Altenmünster/ESV Crailsheim (15.30). Spiel 39: TSV Althausen-Neunkirchen – TSV Ilshofen II. Spiel 40: TSV Neuenstein II – SV Harthausen. Spiel 41: FC Creglingen – SV Gailenkirchen-Gottwollshausen. Spiel 42: TSV Unterdeufstetten – SV Dimbach. Spiel 43: SGM Hohebach/Rengershausen – SV Berlichingen/Jagsthausen. Spiel 44: KSG Ellrichshausen – TV Niederstetten. Spiel 45: SGM Bretzfeld-Rappach/Öhringen II – SSV Gaisbach. Spiel 46: TSV Vellberg – TSV Crailsheim II. Spiel 47: TSV Pfedelbach II – TSV Zweiflingen. Spiel 48: SGM Altenmünster/ESV Crailsheim II – SC Amrichshausen. Spiel 49: Spfr. DJK Bühlerzell – SGM SSV Schwäbisch Hall/Spfr. Schwäbisch Hall II. Spiel 50: BC Marktlustenau – TSV Gerabronn. Spiel 51: VfB Jagstheim – VfB Neuhütten. Spiel 52: TSV Ingelfingen – SV Edelfingen. Spiel 53: SV Ingersheim – SV Tiefenbach. Spiel 54: TSV Bitzfeld – SC Steinbach-Comburg. Spiel 55: TSV Michelbach/Bilz – TSV Blaufelden. Spiel 56: TSG Verrenberg – TSV Dünsbach. Freilose in der ersten Runde: TSV Untersteinbach, FC Matzenbach, SV Onolzheim, SV Wachbach, Tura Untermünkheim, SSV Stimpfach, SGM Niedernhall/Weißbach, SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen.

2. Runde: Sam., 22. Aug., 18 Uhr

(Hier sind nur die Begegnungen der Mannschaften mit Freilos in der 1. Runde aufgeführt, die weiteren Begegnungen der 2. Runde werden auf der Bezirkshomepage veröffentlicht):

Sieger Spiel 44 – TSV Untersteinb. Sieger Spiel 37 – FC Matzenbach. Sieger Spiel 51 – SV Onolzheim. Sieger Spiel 14 – SV Wachbach. Sieger Spiel 3 – Tura Untermünkh. SSV Stimpfach – Sieger Spiel 47. Sieger Spiel 40 – SGM Niedernh./W. Sieger Spiel 13 - SGM MGH/Löffelst.

Bezirkspokal der Frauen 1. Rd: Samstag, 29. Aug., 18 Uhr

Spiel 1: TSG Öhringen – TSV Pfedelbach. Spiel 2: SC Amrichshausen – SGM Neuenstein II/Kupferzell. Freilose in der ersten Runde: Alle übrigen Mannschaften.

2. Rd: Samstag, 5. Sep., 18 Uhr

TSG Schwäbisch Hall – SGM Crailsheim II/Jagstheim II. SGM Tüngental/Rieden/Michelbach-Bilz – SGM Westernhausen/Krautheim II- TSV Ilshofen – Sieger Spiel 2. TSV Michelfeld II – Sieger Spiel 1. SGM Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg – SV Tiefenbach. Spvgg Gröningen-Satteldorf II – SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II. SV Onolzheim – SGM Weikerhseim/Schäftersheim/Laudenbach. TSV Sulzdorf – FC Creglingen.

Bezirkspokal der Senioren 1. Rd: Sam., 19. Sep., 17.30 Uhr

Spiel 1: TSG Waldenburg – SGM Michelfeld/Bibersfeld. Spiel 2: TSG Kirchberg/Jagst – SV Rengershausen. Spiel 3: SV Gailenkirchen-Gottwollshausen – TSV Hessental. Spiel 4: SGM Altenmünster/ESV Crailsheim – SGM Mainhardter Wald. Spiel 5: TSV Ohrnberg – SV Tüngental. Spiel 6: DJK-TSV Bieringen – SV Onolzheim. Spiel 7: SGM Stimpfach/Honhardt – SV Westernhausen. Spiel 8: TSV Kupferzell – SSV Gaisbach. Spiel 9: SGM Kreßberg – SV Gründelhardt-Oberspeltach. Spiel 10: TSV Dünsbach – TG Forchtenberg. Spiel 11: SC Michelbach/Wald – TSV Neuenstein. Spiel 12: Spfr. DJK Bühlerzell – TSV Ilshofen. Freilos in der ersten Runde: Alle übrigen Mannschaften.

2. Rd: Samstag, 26. Sep., 17 Uhr

(Hier sind nur die Begegnungen der Mannschaften mit Freilos in der 1. Runde aufgeführt, die weiteren Begegnungen der 2. Runde werden auf der Bezirkshomepage veröffentlicht): TSV Untersteinbach – Sieger Spiel 11. Sieger Spiel 3 – SGM Hohebach/Hollenbach/Mulfingen. TSV Pfedelbach – TSV Zweiflingen. Sieger Spiel 6 – TSG Öhringen. TV Niederstetten – FV Künzelsau. SGM Vellberg/Obersontheim/Bühlertann – Sieger Spiel 12. SV Morsbach – Sieger Spiel 2. Sieger Spiel 9 – SGM Satteldorf/Ellrichshausen. SGM Blaufelden/Billingsbach – SGM Rosengarten. SV Großaltdorf – VfB Neuhütten. ASV Scheppach-Adolzfurt – SC Steinbach-Comburg. TSV Sulzdorf – Sieger Spiel 8. Sieger Spiel 7 – Spvgg Gammesfeld. Tura Untermünkheim – SV Wachbach.

