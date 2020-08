Hogen mit großem Respekt

Auch im Achtelfinale des Badischen Verbandspokals muss der VfR Gommersdorf wieder auswärts antreten. Nach den Siegen in Neckarelz (2:0), in Schloßau (4:1) und in Brühl (2:0) ist am Sonntag bereits um 11 Uhr der Landesligist FC Östringen der Gegner.

Großes Lob erhielt das Team von Trainer Peter Hogen zuletzt nach dem Sieg in Brühl vom VfR-Ehrenvorsitzenden Dieter Gärtner: „Was die Mannschaft gut gemacht hat und wichtig war, dass sie aus der Abwehr ohne viel Hektik heraus gespielt und nur in höchster Not der Ball weggeschlagen hat.“

Mit dem FC Östringen kommt auf die Gommersdorfer wieder eine Mannschaft zu, die noch stärker als der der FC Brühl eingeschätzt werden muss. VfR-Trainer Peter Hogen weiß um die Stärke der Östringer: „Der FC hat viele gute Spieler geholt. Für mich zählen die zu den Favoriten in dieser Landesliga. Es wird für uns eine sehr schwieriges Pokalspiel“.

Beim Abbruch der vergangenen Saison standen die Östringer auf dem achten Tabellenplatz. Zur neuen Saison holten sie mit dem 34-jährigen Alexander Zimmermann einen spielenden Co-Trainer vom FC Kirrlach. Mit ihm kamen weitere sieben Neuzugänge, um auch die insgesamt neun Abgänge zu kompensieren. Trotz den personellen Änderungen setzten die Blau-Weißen ihre stabile Struktur fort.

