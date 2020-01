Hogen macht auch nächste Runde weiter

Volles Vertrauen haben die Verantwortlichen des VfR Gommersdorf in die Trainer der noch laufenden Runde, denn das Sextett der Gommersdorfer wird auch in der kommenden Saison das Sagen im sportlichen Bereich haben.

Trainer Peter Hogen und der spielende Co-Trainer Tobias Scheifler gehen in die nächste Saison 2020/21 bei den Jagsttälern, egal ob in der Verbands- oder Landesliga. Dies gab Teammanager Daniel Gärtner nach seinem Tätigkeitsbericht an der 76. Jahreshauptversammlung des VfR bekannt.

Beständigkeit im Unterbau

Auch die Trainer der Kreisliga-Mannschaft werden weiter von Fabian Stöcklein und Michael Lieb trainiert. Das Trainer-Duo der Dritten Mannschaft Michael Pitz und Maximilian Schäfer haben ihr „Ja-Wort“ für die nächste Spielzeit ebenfalls gegeben. eub

