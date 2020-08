Hogen-Elf dieses Mal Außenseiter

Die Viertelfinal-Begegnung um den Badischen Verbandspokal VfR Gommersdorf gegen den 1.FC Mühlhausen bedeutet für die Jagsttäler das erste Heimspiel im laufenden Wettbewerb. Der Verbandsliga-Aufsteiger Mühlhausen ist ebenfalls aus dem Kraichgau wie Östringen, der unmittelbare Nachbarverein vom letzten Gegner, gehört aber zum Rhein-Neckar-Kreis. Genau zwischen diesen beiden Städten verläuft die Kreisgrenze. Angepfiffen wird das Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Gommersdorfer Sportgelände an der Jagst.

Der 3:1-Sieg beim FC Östringen am vergangenen Sonntag bedeutete den vierten Sieg im vierten Spiel im laufenden Wettbewerb. Die Vorahnung von VfR-Trainer Peter Hogen bestätigte sich. Für den VfR Gommersdorf war dies der bisher härteste Konkurrent im Verbandspokal. Die Jagsttäler hielten aber gut dagegen und gewannen nicht unverdient, weil sie im richtigen Moment ihre Stärken ausspielten. Jakob Hespelt (75.) zum 1:2 und Felix Schmidt (90.) zum 1:3 waren in der Schlussviertelstunde nicht aufzuhalten.

Aber jetzt kommt mit dem 1.FC Mühlhausen noch eine Steigerung. Der FC hat seit Sommer den ehemaligen Regionalligaspieler Jürgen Rennar (30), der viele Jahre Stammspieler beim FC Astoria Walldorf war, in seinen Reihen. Zusammen mit dem 21-jährigen Niklas Schaffer kommt auch Julius Klevenz (19) aus Walldorf. Auch der Zugang vom FC Zuzenhausen, Luca Theres (21), hat seine Wurzeln in der Walldorfer Jugend. Am vergangenen Sonntag überfuhr Mühlhasen den mittelbadischen Landesligisten 1. FC Ispringen auf dessen Platz mit 7:0. Der hatte eine Woche zuvor noch dem TSV Oberwittstadt mit 5:0 das Nachsehen gegeben. Schon anhand dieser zwei Ergebnisse sind Spielstärken von Ligen und einer Mannschaft wie Mühlhausen zu erkennen.

Schon in der abgebrochenen Saison schlugen die Mühlhausener schon in der abgebrochenen Saison eine scharfe Klinge. Zwar hatten sie nur einen Punkt Vorsprung (46), setzten sich aber gegen eine ebenfalls sehr starke Mannschaft vom FC Bammental durch und stiegen dann auf. VfR-Trainer Peter Hogen: „Mühlhausen hat einige Regional- und Oberliga erfahrene Spieler in ihrem Team. Ich zähle sie zu den Favoriten auf die Verbandsliga Meisterschaft“. Waren die Gommersdorfer in den bisherigen vier Pokalspielen der Favorit, so sind es dieses Mal die Gäste aus Mühlhausen. „Ich kann nicht genau einschätzen, ob wir eine theoretische Chance auf das Halbfinale haben, da ich den FCM noch nicht spielen gesehen habe“, ist Hogen eher skeptisch. Seine Mannschaft wird er trotzdem zu Höchstleistung motivieren: „Wir werden alles Erdenkliche versuchen“. Sicher fehlen werden Jann Baust (Krankheit) und Fabian Schuler wegen einer Knieverletzung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020