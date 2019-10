Hoffen auf Rückkehr von Stammpersonal

Der nächste „harte Brocken“ stellt sich dem VfR Gommersdorf am Samstag, 19. Oktober, 15.30 Uhr, im Spiel der Fußball-Verbandsliga Nordbaden in den Weg. Die Jagsttäler empfangen nämlich den 1. FC Bruchsal. Der Geheimfavorit ist bis jetzt noch nicht so richtig in die Gänge gekommen, wie dies gedacht war.

Zu Saisonbeginn standen die Barockstädter ganz vorne bei den Meisterschafts-Tipps. Jetzt stehen sie mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem vierten Tabellenplatz. Vier Punkte hinter dem Tabellenführer FC Astoria Walldorf II, gegen den der FC am vorigen Samstag trotz bester Saisonleistung mit 0:2 den Kürzeren zog.

Mirko Schneider zeigt sich kämpferisch und will die verlorenen Punkte im Jagsttal zurückholen: „Es ist ein neues Spiel, wir müssen einfach wieder konzentriert sein, alles abrufen und wieder eine Topleistung abliefern. Wenn wir die Chancen verwerten, werden wir hoffentlich die weite Heimreise mit drei Punkten antreten“. Auswärts haben die Bruchsaler nur in Mutschelbach verloren, pikanterweise genauso hoch wie die Gommersdorfer. Mit Fabian Geckle (8 Tore) und Neuzugang Jan Malsam (7) haben die Bruchsaler das torgefährlichste Stürmerduo der Verbandsliga in ihren Reihen.

Beim VfR hofft man, dass sich bis Samstag die Fehlliste etwas verkleinert. Vielleicht aber nur in ganz kleinen Schritten. Unter der Woche sah es noch nicht danach aus. Die stark gebeutelte Mannschaft von VfR-Trainer Peter Hogen musste auf wichtige Personalien schon beim 0:4 in Mutschelbach verzichten.

Sascha Silberzahn (Rotsperre) fehlt weiter, Spielführer Fabian Geissler und Patrick Mütsch waren verletzt. Es ist fraglich, ob sie zurückkehren. Simon Bender fehlte wegen Nachwirkungen einer Grippe. Er konnte unter der Woche zumindest mittrainieren. So muss wieder der eine oder andere aus der „Zweiten“ des VfR nachrücken. eub

