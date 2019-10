„Hoffe“ schlägt den FCB erneut

Die TSG Hoffenheim setzte ihre bisher bärenstarke Saison in der Frauenfußball-Bundesliga auch am 6. Spieltag fort. Vor heimischer Kulisse schlug die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann den FC Bayern München mit 1:0 (1:0). In einer umkämpften und hochspannenden Begegnung profitierten die Hoffenheimerinnen von einem kuriosen Eigentor der Gäste (22.). Mit fünf Saison-Siegen bleibt die TSG Tabellenzweiter.

Mit einem echten Topspiel im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion meldete sich die TSG aus der Länderspielpause zurück: Die Hoffenheimerinnen empfingen den FC Bayern München im Verfolger-Duell. Beide Teams hatten im bisherigen Saisonverlauf zwölf Punkte gesammelt, aufgrund der besseren Tordifferenz startete die TSG als Tabellenzweiter in die Begegnung mit dem Dritten der Frauen-Bundesliga. Gegen den Champions League-Teilnehmer setzte Chef-Trainer Jürgen Ehrmann auf eine Grundordnung im 4-1-4-1. Im Vergleich zur Partie beim SC Freiburg begann die TSG allerdings mit zwei Änderungen in der Startformation. Luana Bühler rückte für Chantal Hagel in die Innenverteidigung, Lena Lattwein ersetzte Franziska Harsch im Mittelfeldzentrum.

Kurioses Eigentor

Beide Teams begannen bei bestem Spätsommer-Wetter sehr vorsichtig. Der FC Bayern München versuchte die TSG-Defensive phasenweise früh unter Druck zu setzen, doch diese ließ sich im Spielaufbau nicht aus der Ruhe bringen. So überwanden die Hoffenheimerinnen zwar immer wieder die erste Reihe der Gäste, die dennoch konsequent und diszipliniert verteidigten. In einer ausgeglichenen Anfangsphase näherte sich München zwar immer wieder dem Tor der Hoffenheimerinnen an, richtig gefährlich wurde es jedoch nicht. Nach gut 20 Minuten ging die TSG glücklich in Führung. Ein Rückpass von Carina Wenninger trudelte an Torhüterin Carina Schlüter vorbei ins Tor. Die Partie im Dietmar-Hopp-Stadion blieb im Anschluss über weite Strecken ausgeglichen, die besseren Offensiv-Aktionen erarbeitete sich jedoch der FC Bayern München. Die Hoffenheimerinnen hatten Glück, dass der Tabellendritte seine Chancen nicht zum verdienten Ausgleich nutzte.

Nach der Pause bestimmte der FC Bayern München mehr und mehr das Geschehen, die TSG kombinierte sich zwar immer wieder mutig aus der eigenen Gefahrenzone, doch nach vorne gab es nur selten die entscheidende Durchschlagskraft. Die Gäste suchten immer wieder ihr Glück in der Offensive, doch in vielen der zahlreichen Angriffe fehlte die Präzision. Mit zunehmender Spieldauer rückte der Kampf um den Ball in den Vordergrund. Die

Hoffenheimerinnen schlugen sich tapfer in jeden Zweikampf, der FC Bayern drängte auf den Ausgleich. Diesen verhinderte jedoch ein ums andere Mal die aufmerksame Defensive der TSG Hoffenheim, spätestens die stark aufgelegte Torhüterin Martina Tufekovic machte dem Champions League-Teilnehmer einen Strich durch die Rechnung. In der Schlussphase brannte es im Strafraum der Hoffenheimerinnen zwar mehrfach lichterloh, doch mit viel Kampfgeist und einer Portion Glück sicherte sich die Ehrmann-Elf gegen den FC Bayern München erstmals seit fünf Jahren wieder drei Punkte.

