Höpfingen II zu stark für „Erste“ von Hardheim/B.

SpG Oberwittstadt II/Ballenberg – FC Bödigheim 5:1

Tore: 1:0 (13.) Janis Lorenz Kappler, 2:0 (41.) Kai Pabst, 3:0 (45.) Marcel Nohe, 4:0 (61.) Marcel Otterbach, 4:1 (71.) Eduard Bechler, 5:1 (84.) Janis Lorenz Kappler. – Schiedsrichter: Klaus Steffan (Gissigheim).

In der 13. Minute erzielte J. Kappler die 1:0-Führung für die SG. K. Pabst verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0. Nach feinem Zuspiel von Kappler erhöhte M. Nohe kurz vor der Pause zum 3:0. Ein Flankenball von M. Otterbach senkte sich in der 61. Minute zum 4:0 ins Gehäuse der Gäste. Die nie aufsteckenden Gäste verkürzten in der 71. Minute. Zum 1:4. Mit seinem zweiten Treffer kurz vor Spielende zum 5:1 machte J. Kappler den ersten Saisonsieg perfekt.

SpG Adelsehim/Oberkessach – SV Hettigenbeuern 4:1

Tore: 1:0 (7.) M. Henninger, 2:0 (74.) Florian Kasumaj, 2:1 (79.) Luca Ries, 3:1 (86.) Marco Henninger, 4:1 (87.) Marco Henninger. – Schiedsrichter: Serdar Döner (Schefflenz).

Die Heimelf erzielte nach einem Eckball das 1:0 durch M. Henninger. Danach übernahmen die Gäste das Spielgeschehen. Torhüter J. Dikel parierte in der ersten Hälfte stark. Kasumai erhöhte mit einem fulminanten Weitschuss auf 2:0. Ries erzielte das 1:2. M. Henninger schoss zwei weitere Tore zum 4:1-Endstand.

VfB Altheim – SpG Krautheim/Westernhausen 3:0

Tore: 1:0 (23.)Pierre Berlinger, 2:0 (36.) Manuel Stein, 3:0 (82.) Elias Weber. – Schiedsrichter: Sascha Meyer (Stein am Kocher).

Weber setzte sich in der 26. Minute durch und Berlinger vollendete aus kurzer Distanz zum 1:0 für Altheim. Ein zweiter Treffer fiel durch M. Stein. Mit einer Energie-Leistung krönte der sehr agile und zielstrebig agierende Weber. Er setzte sich rechts durch, täusche an und vollendete mit einem Schuss in die linke Ecke. Fitterling im Altheimer Tor parierte in der Schlussphase noch einen platzierten Kopfball

SV Seckach – Großeicholzheim 3:2

Tore: 1:0 (10.) Marcel Ganske, 2:0 (32.) Jakob Schleier, 2:1 (66.) Alexander Imhof, 2:2 (70.) Sebastia Pfaff, 3:2 (85.) Julian Amend. – Schiedsrichter: Uwe Trautmann (Niedernhall).

M. Ganske erzielte nach maßgenauer Flanke von D. Ganskes per Kopf das 1:0 . Die Geider-Mannen waren die gesamte erste Hälfte überlegen und die „Eichelzer“ konnten sich beim Torsteher Kist bedanken, nicht noch den ein oder anderen Treffer kassiert zu haben. Beim 2:0 durch J. Schleier infolge einer Ecke, hatte auch der gute Goalie der Gäste keine Chance. Die erste „Hundertprozentige“ hatte M. Ganske nach D. Ganskes Hereingabe. Er setzte freistehen den Ball an die Querlatte. Dem Gast wurde nun mehr Räume zur Verfügung gestellt. Dem eingewechselten A. Imhof gelang in der 66.Minute der 1:2-Anschlusstreffer. Wenige Minute später drosch Pfaff ein Pfund aus 25 Metern auf das Seckacher Gehäuse. Der Flatterball fiel zum 2:2-Ausgleich ins Netz. Im direkten Gegenzug gelang J. Amend nach toller Einzelaktion der nicht mehr für möglich gehaltene 3:2-Siegtreffer.

FC Zimmern – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen 3:1

Tore: 1:0 ( 11.) J. Pellegrin, 1:1 (39.) Tom Berberich, 2:1 (77.) Dennis Holschuh, 3:1 (85.) Kevin Grimm. – Schiedsrichter: Martin Walzer (Neckarburken).

Der FC Zimmern nahm von Anfang an das Heft in die Hand. In der fünften Minute vergab der FCZ einen Foulelfmeter. J. Pellegrim erzielte in der siebten Minute auf 1:0. Der Gast vergab anschließend den Ausgleich per Foulelfmeter. Danach verflachte das Spiel. Kurz vor der Pause glich Berberich per Foulelfmeter zum 1:1 aus. In der zweiten Hälfte erhöhten die dezimierten Gastgeber durch H. Baur auf 2:1. Torhüter Götz verhinderte anschließend den Ausgleich. Kurz vor Ende schloss K. Grimm einen Konter zum 3:1 ab.

Hardheim/Bretzingen – TSV Höpfingen II

Tore: 0:1 (26.) Jonas Farrenkopf, 0:2 (66.) Patrick Biringer, 0:3 (84.) Matthias Beckert. – Schiedsrichter: Michael Dittmann (Wenkheim).

Hardheim kam nie ins Spiel und lieferte eine sehr schwache Partie in der ersten Hälfte ab. Der TSV hatte leichte Vorteile und ging Mitte der ersten Hälfte in Führung und hatte noch zwei gute Chancen, den Spielstand zu erhöhen. Nach der Pause das gleiche Spiel. Hardheim/Bretzingen spielte schwach weiter. Nach einem Faul im Strafraum gab es einen Elfer für die Gäste, dieser wurde sicher verwandelt. In der 70. Minute erhöhte der TSV auf 3:0. Mit dieser Leistung wird Hardheim/Bretzingen nicht aus dem A-Klassenkeller herauskommen.

SG Sindolsheim/Rosenberg II – Sennfeld/Roigheim II 0:2

Tore: 0:1 (4.) Nils Karrer, 0:2 (83.) Nils Karrer.- Schiedsrichter: Andreas Pfaff (Künzelsau).

Von diesem Spiel lag bis Redaktionsschluss kein Bericht vor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019