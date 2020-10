Höpfingen II mit fünf Siegen Tabellenführer

Spvgg. Hainstadt II – SpG Sindolsheim/Rosenberg II 3:3

Tore: 0:1 (3.) Tamas Szokolai, 1:1 (8. Elfmeter) Norman Kappel, 1:2 (46.) Marc Unangst, 2:2 (50.) Lokman Akin, 3:2 (64.) Dominik Ehret, 3:3 (71.) Daniel Liebl. – Schiedsrichter: Joachim Balles (Schloßau).

Die Gäste legten einen Blitzstart hin, denn Szokolai musste in der dritten Minute nur noch den Fuß hinhalten, um aus kurzer Distanz den Ball in den Maschen unterzubringen. Nur wenige Minuten später wurde Akin regelwidrig im Strafraum gefoult, und Kappel versenkte für die Gastgeber den Strafstoß zum 1:1-Ausgleich. Die beste Möglichkeit für die Spvgg. kurz vor den Seitenwechsel hatte Spielertrainer Buschmann, als er den Ball über den Gästekeeper hinweg ans Lattenkreuz hob. Die zweite Hälfte begann erneut mit einem Paukenschlag: Die Gäste trafen bereits in der 46. Minute zum 2:1 durch Unangst. Und nur kurze Zeit später schaffte Akin (50.) mit einem Kopfball nach Buschmann-Freistoß den erneuten Ausgleich. Ehret schloss einen Spvgg.-Angriff per Kopf zur erstmaligen Führung für die Hainstadter ab (63.). Aber auch diese Führung hielt nur kurz, denn Liebl stellte per Freistoß in der 71. Minute wieder den 3:3-Gleichstand her. Beide Teams spielten weiter auf Sieg, doch blieb es bis zum Schlusspfiff beim leistungsgerechten Unentschieden.

SpG Oberwittstadt II/Ballenberg – SpG Mudau/Schloßau II 3:0

Tore: 1:0 (1.) Christian Schledorn, 2:0 (22.), 3:0 (27.) beide Philipp Maier. – Rote Karte: Ein Spieler der SpG Oberwittstadt II/Ballenberg (12.). – Schiedsrichter: Christian Hofmann (Wittighausen).

Bis zum Redaktionsschluss dieser Seite lag kein Spielbericht vor.

TSV Höpfingen II – FC Zimmern 5:1

Tore: 1:0 (38.) Jonas Farrenkopf, 2:0 (44.) Marvin Farrenkopf, 2:1 (58.) Batuhan Sisman, 3:1 (75.) Patrick Biringer, 4:1 (86.) Sebastian Hauck, 5:1 (90.) Matthias Hollerbach. – Schiedsrichter: Erich Hofmann (Gerchsheim).

Im ersten Durchgang rettete TSV-Keeper Horn vor dem einschussbereiten Barth, der kurz darauf sein Ziel per Kopf nur um Zentimeter verfehlte. Unbeeindruckt vollstreckte auf der Gegenseite J. Farrenkopf zum Führungstreffer. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte M. Farrenkopf mit sehenswerter Bogenlampe zum 2:0-Pausenstand. Kurz nach Seitenwechsel erzielte Sisman mit einem unhaltbar abgefälschten Schuss den verdienten Anschlusstreffer. FC-Keeper Ackermann glänzte danach, als er einen Schuss von D. Götz an die Latte lenkte, war dann jedoch chancenlos beim 3:1 durch Biringer, nachdem Hollerbach uneigennützig quer gelegt hatte. Die Latte verhinderte bei einem Foulelfmeter den erneuten Anschlusstreffer für die nie aufgebenden Gäste. Stattdessen erhöhten Hauck und Hollerbach zum aufgrund der besseren Chancenverwertung verdienten, in der Höhe jedoch etwas schmeichelhaften, 5:1-Endstand.

SV Großeicholzheim – SV Seckach 0:1

Tor: 0:1 (45.+1) Dominik Ganske. – Schiedsrichter: Mathias Belz (Westernhausen).

Das Spiel verlief zunächst ausgeglichen, aber mit zunehmender Spieldauer erspielte sich der Titelfavorit mehr Chancen. Amend hatte nach 30 Minuten die erste Einschussmöglichkeit. Danach folgte ein Lattentreffer von Nehring. Aller guten Dinge sind drei und bei dieser Möglichkeit schlenzte D. Ganzke vom Strafraumeck einen Ball ins lange Eck, kurz bevor der Schiedsrichter zur Pause abpfiff. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften in diesem Lokalderby mehr oder weniger, auch ein paar Nickligkeiten kamen auf. Aber letztendlich wurden kaum Chancen kreiert, und so führte der Treffer vor der Pause zum 1:0- Sieg für den Gast aus Seckach.

SpG Bofsheim/Osterburken II – VfB Sennfeld/Roigheim II 4:0

Tore: 1:0 (18.) Maurice Schmitt, 2:0 (42.) Steffen Kraut, 3:0 (47.) Maurice Schmitt, 4:0 (65.) Lucas Gehrig. – Schiedsrichter: Matthias Müller.

Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse waren die Hausherren von Beginn an überlegen und gingen in der 15. Minute durch M. Schmitt mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause köpfte S. Krauth zum 2:0 ein. In der zweiten Hälfte zeigte sich das gleiche Bild, und so erhöhte M. Schmitt kurz nach Wiederbeginn auf 3:0. Die Gäste schwächten sich durch eine Gelb-Rote Karte, und L. Gehrig erhöhte in der 75. Minute auf 4:0. Weitere Möglichkeiten wurden leichtfertig vergeben.

SpG Adelsheim/Oberkessach – SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen 3:2

Tore: 1:0 (5.) Michael Rese, 2:0 (7.) Erik Gorr, 2:1 (24.) Alexander Horn, 2:2 (90.) Tim Marius Wacker, 3:2 (90.) Marcel Weidemann. – Schiedsrichter: Michael Heffner (Billigheim).

Die heimische Spielgemeinschaft startete fulminant, und so stand es nach nicht einmal 15 Minuten bereits 2:0. In die Torschützenliste trugen sich M. Rese und E. Gorr ein. Nach zwei verletzungsbedingten Wechseln schlichen sich einfache Fehler ins Spiel der Heimmannschaft. Folgerichtig viel das 1:2 für die Gäste. Die zweite Hälfte startet analog zur Ersten. Die Schlussphase war kampfbetont und hektisch: Tim Marius Wacker erzielte das 2:2. Kurz vor dem Schlusspfiff traf Marcel Weidemann zum viel umjubelten Siegtreffer für Adelsheim/Oberkessach.

FC Bödigheim – SV Hettigenbeuern 5:0

Tore: 1:0 (14.) Marius Schäfer, 2:0 (17.) Kenan Horsch, 3:0 (28., Elfmeter) Andreas Wagner, 4:0 (42.) Marius Schäfer, 5:0 (61., Eigentor) Sam Moe. – Schiedsrichter: Ralf Baar.

Von Beginn an dominierte die Heimelf die Partie. So ging sie verdient nach 15 Minuten durch Marius Schäfer in Führung. Schon zwei Minuten später erhöhte K. Horsch auf 2:0. Der FC Bödigheim hielt den Druck hoch und erhöhte durch A. Wagner und erneut M. Schäfer auf den 4:0-Pausenstand. Nach der Pause das gleiche Bild, wobei der FCB durch ein Eigentor der Gäste zum verdienten 5:0-Endstand kamen.

