Heute schon die Stars von morgen sehen

Die Sportvereinigung Schefflenz präsentiert am Samstag, 25.01.2020 zum neunten Mal den U12-Volksbank Mosbach-Cup in der Schefflenzhalle. Hochkarätige Juniorenteams von Fußball-Bundesligamannschaften der Altersklasse unter zwölf Jahren suchen in der Schefflenzhalle im Vergleich nach dem besten Nachwuchsteam.

Mit dem U12-Volksbank-Mosbach-Cup findet eines der wohl bedeutendsten Events im Juniorenfußball im Fußballkreis Mosbach in seiner bereits neunten Auflage wieder in Schefflenz statt: Dabei treten die U12-Spieler (Junioren, unter zwölf Jahren) folgender namhafter Fußballvereine in der Schefflenzhalle auf: TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98, Stuttgarter Kickers, FC Ingolstadt oder auch SV Sandhausen. Auch der Titelverteidiger Karlsruher SC ist mit von der Partie. Als regionaler Vertreter hat sich am Qualifikationsturnier beim Klaus-Zachow-Gedächtnisturnier Anfang Januar ebenfalls in der Schefflenzhalle das Team der Neckarsulmer Sport-Union den letzten freien Startplatz sichern können. Und natürlich ist auch das gastgebende Schefflenzer Team dabei eine gesetzte Größe.

Das Turnier startet in zwei Gruppen zu je sieben Teams um 10 Uhr. Nach der langen Gruppenphase mit jeweils sechs Spielen pro Mannschaft qualifizieren sich die erfolgreichsten vier Teams für die Halbfinalspiele, um dann gegen 18.30 Uhr den Sieger des Turniers im Finale zu ermitteln.

Die Sportvereinigung Schefflenz lädt alle Fußballbegeisterte zu dieser im Fußballkreis Mosbach außergewöhnlichen Veranstaltung recht ein.

Die schon seit dem Beginn der U12-Cup-Turnierserie 2012 gestartete hochwertige Fußballer-Tombola hat auch in diesem Jahr wieder spannende Preise zu bieten. Original-Trikots von Bundesligisten sind bei den Gewinnen dabei. Natürlich kommen auch wieder attraktive Fan-Pakete sowie Sitzplatzkarten von der ersten bis zur dritten Fußball-Bundesliga in Hoffenheim, Frankfurt, Karlsruhe oder Stuttgart aus dem Verlosungstopf. Die Verlosung findet um 17.30 Uhr in der Sporthalle statt. tob

