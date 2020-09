Hettingen/Alth. II will überraschen

VfR Gommersdorf III – SpG Götzingen/Eberstadt II/ Schlierstadt II: Als sich beide Mannschaften vergangene Saison begegneten, gewann die „SpG“ klar mit 4:1. In der aktuellen Spielzeit machen die Gäste bislang erneut keinen schlechten Eindruck und stehen mit sieben Punkte auf dem zweiten Tabellenplatz. Es wird für das Heimteam also eine Herausforderung.

SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen II – SpG Adelsheim/Oberkessach II: Der Gastgeber ist in der bisherigen Runde noch ohne einen Punkt. Dieses Wochenende wird es gewiss nicht leichter, den ersten Zähler zu holen, denn es geht gegen den jetzigen Tabellenführer. Daher sind die Gäste in dieser Partie haushoher Favorit und haben daher gute Chancen, den ersten Tabellenplatz zu verteidigen.

SpG Großeicholzheim-Seckach II – SV Leibenstadt: Für das Auswärtsteam gelang vorige Woche ein 1:0-Erfolg im Topspiel gegen die SpG Krautheim/Westernhausen II. Dank dieses Sieges hat der SVL nun auch wieder die Chance, vorne ein Wörtchen mitzureden – wenn auch gegen Großeicholzheim/Seckach II gewonnen wird.

Eintracht Walldürn II – TSV Buchen II: Der TSV Buchen II befindet sich derzeit auf dem dritten Tabellenplatz und begegnet nun der Eintracht aus Walldürn, die im Moment ganz unten „herumdümpelt“ und erst einen Punkt aus drei Spielen geholt haben. Da das Heimteam in diese Runde einen vorderen Mittelfeldplatz belegen möchte, sollte sich da schnellstmöglich etwas ändern.

SpG Ballenberg II/Berolzheim I/Oberwittstadt III – FC Donebach II: Vergangenes Wochenende gab es in der letzen Minute den ersten „Dreier“ für den FC Donebach II. Die heimische Spielgemeinschaft hat bisher auch nur einen einzigen Punkt eingefahren. Dies soll sich nun ändern und gegen Donebach sollte der erste Saisonsieg drin sein.

FC Eubigheim – SpG Waldhausen/ Laudenberg II/Heidersbach II: Beide Teams belegen einen Mittelfeldplatz. Das ist für die Gäste aller Ehren wert, für den FCE aber enttäuschend. Dieser sieht sich nämlich als Spitzenteam und möchte wieder zurück in die A-Klasse. Für dieses Ziel ist der Heimsieg notwendig.

SV Buch/Brehmen – TSV Höpfingen III: Der SV Buch/Brehmen holte nun auch den ersten Saisonsieg – auch wenn es vorige Woche gegen die SpG Hettingen II/Altheim II nur ein knapper 2:1-Erfolg war. Der Gast steht bisher tabellarisch gut da, und so soll es auch für das Trainerduo Daniel Hollerbach und Philipp Folhoffer weiter gehen.

SpG Krautheim/Westernhausen II – SpG Hettingen/Altheim II: Die Heimelf ist mit zwei souveränen Siegen gut in die Saison gestartet, aber im vorigen Spiel gab es die erste Niederlage und zwar ein 0:1 bei der SV Leibenstadt. Dass soll sich in dieser Woche wieder ändern und der nächste Sieg soll her. Die Gäste sind aber bisher die zweitbeste Auswärtsmannschaft und kann durchaus für eine Überraschung sorgen. yab

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020