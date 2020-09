Heißer Kampf um die Tabellenspitze

Das Spitzenspiel des Wochenendes bestreiten bereits am Samstag um 16.45 Uhr die SpG Beckstein/Königshofen II und der Tabellenführer und heißester Aufstiegskandidat die SpG Welzbachtal. Während die Hausherren mit einem klaren Sieg gegen den SV Distelhausen ihren zweiten „Dreier“ holten, mussten die Gäste bis zur Schlussminute warten, ehe der Spielertrainer Sergey Zimin den Last-Minute-Sieg sicherstellte. Für beide Teams kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Sollten die Gastgeber als Sieger den Platz verlassen, könnte sogar die Tabellenspitze winken.

Eine weitere Niederlage musste der TSV Assamstadt II einstecken. Wenn auch das 0:1 gegen die SpG Welzbachtal erst in der letzten Minute fiel, so war man dem Titelfavoriten über weite Strecken deutlich unterlegen. Trotzdem ist man beim Gastgeber guter Hoffnung, dass es im Nachbarschaftsduell mit der SpG Windischbuch/Schwabhausen II zum zweiten Sieg kommen wird. Möglich ist dies durchaus, zieren die Gäste doch mit nur einem Punkt bei zwei Spielen den drittletzten Tabellenplatz.

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebt im Augenblick der SV Distelhausen. War man vor zwei Wochen noch beim hoch gehandelten TSV Assamstadt II mit 2:0 erfolgreich, so musste man am vergangenen Spieltag gegen die SpG Beckstein/Königshofen II eine deftige 0:4 Klatsche einstecken. Will man nicht wieder nach unten durchgereicht werden, muss im Derby gegen die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II gepunktet werden. Möglich erscheint dies allemal, zumindest wenn man sich den Punkte- und Tabellenstand der Gäste anschaut. Ein Punkt bei drei Spielen, bedeuten aktuell den vorletzten Tabellenplatz für die Gäste. Da Derby bekanntlich ihre eigenen Gesetze habe, könnte die „SpG“ jedoch für eine Überraschung sorgen.

Mit drei Unentschieden aus den bisherigen drei Partien ist man beim FC Eichel nicht unbedingt glücklich. Dass es gegen die anreisende SV Nassig II/Sonderriet besser werden könnte, muss bezweifelt werden. Zu dominant treten die Gäste zur Zeit auf und unterstreichen ihre Aufstiegsambitionen immer wieder aufs Neue. Die Hausherren müssen versuchen, den Sturm der Gäste frühzeitig aus dem Spiel zu nehmen und selbst zielstrebig nach vorne zu agieren. Sollte dies gelingen, könnte auch der Gast ins Straucheln geraten und seine Souveränität phasenweise verlieren.

Überraschend erfolgreich hat sich die SpG Rauenberg/Boxtal bislang präsentiert. So liegt man mit zwei Siegen und einem Unentschieden auf dem zweiten Tabellenplatz. Gerade der Sieg am vergangenen Spieltag hat gezeigt, dass die Mannschaft bis zur letzten Minute kämpfen kann und sich dadurch auch belohnt. Dass sich dieser Lauf fortsetzt, ist nicht ausgeschlossen, zumal man mit der SpG Uissigheim II/Gamburg ein Team vor der Brust hat, das bisher nur zwei Punkte aus drei Spielen ergatterte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020