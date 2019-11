Heimsieg ist verdient

Nele Schmitt und ihre Mitspielerinnen gewannen zuhause 6:1. © Jutta Muck

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim– SpG Dielheim / Wiesloch 6:1

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Berberich, Veith, Kilian (39. Cimander), Scheuermann, Haas, Höpfl (39. Zipf, 65. Hemrich), Knüll, Dörr (81. Wolz), Schäffner, Schmitt.

In der Frauenfussball Landesliga gewann die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim auch in dieser Höhe verdient mit 6:1 im Muckbachstadion. Die Heimelf ergriff von Beginn an die Initiative. Nach einigen vergebenen Chancen gelang Verena Dörr in der 21. Minute das Tor zum 1:0. Ein langer Ball überbrückte das Mittelfeld, woraufhin die Stürmerin das Eins-gegen-eins gegen die Torspielerin gewann. Der Ausgleich zum 1:1 fiel nach einem Konter der Gäste in der 27. Minute. Noch vor der Halbzeit gelang Verena Dörr das Tor zum 2:1. Für die Vorentscheidung zum 3:1 sorgte Stefanie Cimander in der 54. Minute. Das Tor zum 4:1 gelang Sabrina Knüll nach einem Freistoß von Pia Scheuermann. In der 65. Minute traf Sarah Kilian aus kurzer Distanz. Den Endstand stellte Pia Scheuermann mit ihrem sicher verwandelten Elfmeter nach Foul an Verena Dörr her. Im nächsten Spiel am Samstag, 9. November, um 17 Uhr tritt die SpG beim Drittletzte, beim ASV Eppelheim, an. sh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019