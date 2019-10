Hallensaison der Fußballerinnen wirft ihre Schatten voraus

Die Hallensaison wirft ihre Schatten voraus: Ab sofort können sich Frauen-Mannschaften für die Badischen Futsalmeisterschaften anmelden. Gespielt werden vier Vorrundenturniere und ein Endturnier.

Wer wird Nachfolger des Karlsruher SC? Im Januar können sich Landesliga-, Kreisliga und Kleinfeldmannschaften über eines der Vorrundenturniere in den drei Regionen Odenwald, Rhein-Neckar und Mittelbaden für die Endrunde qualifizieren. Ein separates Qualifikationsturnier wird für die Mannschaften ab der Verbandsliga aufwärts angeboten. Das Endturnier findet am Samstag, 8. Februar, in der Albgau-Halle Ettlingen statt. Die Anzahl der Qualifikanten für die Endrunde ist abhängig von den Meldungen für die Qualifikationsturniere.

Teilnahmeberechtigt sind Frauenmannschaften aus allen Mitgliedsvereinen des Badischen Fußball-Verbandes. Interessierte Vereine können nicht nur beim Turnier ihrer Region, sondern auch in einer anderen Region mitspielen. Auch die Teilnahme an zwei oder allen drei Turnieren ist möglich. Mannschaften der Bundesliga, 2. Bundesliga, Oberliga und Verbandsliga können nur am separaten Qualifikations-turnier für höherklassige Mannschaften teilnehmen. Eingesetzt werden können alle Spielerinnen mit Frauen-Pflichtspielrecht für die Mannschaft, in der sie teilnehmen wollen. Von einem Verein können mehrere Mannschaften teilnehmen. Für das Endturnier können sich allerdings nur erste Mannschaften qualifizieren.

Termine

Qualifikation nur für Bundesliga-, Oberliga- und Verbandsliga-Mannschaften: Samstag, 18. Januar, ab 17 Uhr in der Rheintalhalle in Waghäusel-Kirrlach. – Qualifikationen für Landesliga- und Kreisliga-Mannschaften: Samstag, 18. Januar, ab 18.15 Uhr in der Pfinztalhalle in Pfinztal-Berghausen; Sonntag, 19. Januar, ab 14.30 Uhr in der Schönbornhalle in Bad Schönborn; Samstag, 25. Januar, ab 18.30 Uhr in der Kraichgauhalle in Gemmingen.

Die Endrunde findet am Samstag, 8. Februar, ab 15 Uhr in der Albgau-Halle in Ettlingen statt.

Das Anmeldeformular gibt es auf: www.badfv.de/fussball/frauen/badische-futsal-meisterschaft.

Für Rückfragen steht beim Badischen Fußball-Verband Klaus-Dieter Lindner, Telefon 07 21 /4 09 04 13, E-Mail: klaus-dieter.lindner@badfv.de, zur Verfügung. Anmeldeschluss für die Titelkämpfe ist am 2. Januar. bfv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019