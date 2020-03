„Hätte nicht passieren dürfen“

VfL Pfullendorf – Hollenbach 6:3

Pfullingen: Welsch, Yilmaz, Chatzimalousis (83. Szalànski), Haussmann (77. Lehmann), Linder, Dünkel, Kühnbach Azevedo (59. Früh), Wagner, Maier (50. Tiryaki-Zeeb), Schlecht, Packert.

Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Hutter (86. Volkert), Minder (79. Dörner), Kleinschrodt, Schmitt, Hofmann, Limbach (75. Götz), Rohmer, Uhl, Krieger (59. Schülke).

Tore: 0:1 (3.) Kleinschrodt, 0:2 (10.) Kleinschrodt, 1:2 (39.) Kühnbach Azevedo, 2:2 (59.) Chatzimalousis, 2:3 (63.) Schülke, 3:3 (67.) Früh, 4:3 (74.) Linder, 5:3 (83.) Linder, 6:3 (87.) Linder. – Schiedsrichter: Michael Zeiher (Poppenweiler). – Zuschauer: 202.

Vor dem Gipfeltreffen mit der TSG Backnang musste der FSV Hollenbach einen herben Rückschlag hinnehmen. Beim VfL Pfullingen setzte es für den Tabellenzweiten eine 3:6-Niederlage. Die Hollenbacher vergaben damit die große Chance, den Druck auf den Spitzenreiter zu erhöhen. Die Backnanger spielten gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen- nur 0:0, haben den Vorsprung auf Hollenbach aber trotzdem auf elf Punkte ausgebaut. „Wenn ein Außenstehender das Ergebnis und den Torverlauf sieht, dann versteht er nicht, warum wir verloren haben“, sagte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. „Es schmerzt natürlich, weil mehr drin gewesen wäre.“

Echter Blitzstart

Hollenbach legte in Pfullingen einen regelrechten Blitzstart hin. Schon in der 2. Minute traf Michael Kleinschrodt zum 1:0. Nur acht Minuten darauf hieß es bereits 2:0. Wieder war der Torschütze Kleinschrodt. Die Hollenbacher wurden etwas nachlässiger und ließen die Gastgeber wieder ins Spiel kommen. „Wir waren dominant, waren uns aber vielleicht zu sicher“, sagte Kleinschrodt. Daniel Kühnbach Azvedo gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer zum 1:2. „Das war ein blödes Tor mit deren eigentlich erstem Torschuss“, meinte Kleinschrodt. Damit war das Spiel in der 39. Minute wieder offen. Die Pfullinger witterten nun ihre Möglichkeit. Die Pause sorgte bei den Hollenbachern auch nicht für mehr Schwung. In der 59. Minute stand es 2:2. Christos Chatzimalousis hatte getroffen. Nur vier Minuten später ging der FSV durch Arne Schülke erneut in Führung. Doch auch das 3:2 gab keine Sicherheit. „Da hat wohl jeder gedacht, es läuft jetzt wieder“, sagte Kleinschrodt. In der 67. Minute erzielte Dominik Früh das 3:3. Nun war Hollenbach von der Rolle. Lukas Linder brachte die Pfullinger in der 74. Minute zum ersten Mal in Führung. Damit aber nicht genug. Wieder Linder sorgte in der 83. Minute für das 5:3. Der FSV versuchte zwar noch mal Druck aufzubauen, blieb aber erfolglos. Und so machte Linder mit seinem dritten Treffer innerhalb von 14 Minuten das Tor zum 6:3-Endstand. So hatten dann die Backnanger Grund zum Jubeln. „Jetzt sind die Sinne wieder geschärft. Das darf uns eigentlich nicht passieren, jetzt ist es passiert.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020