Großer Jubel an der Saar

Der 1. FC Saarbrücken hat Grund zum Jubeln: Die Saarländer kehren nach sechs Jahren in der Viertklassigkeit in die 3. Liga zurück. „Wir hätten den Aufstieg gerne auf normalem Wege erreicht und waren auch auf dem besten Weg dorthin. Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt FCS-Präsident Hartmut Ostermann.

Damit steht neben dem VfB Lübeck (Regionalliga Nord) der zweite Aufsteiger aus der Regionalliga in die 3. Liga fest. Zuvor hatte die Spielkommission und die Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest am entschieden, die Saison abzubrechen und den 1. FC Saarbrücken zum Meister und Aufsteiger zu erklären. Das bestätigte die Regionalliga Südwest GbR in einer Pressemitteilung: „In der Saison 2019/2020 konnten etwa 66 Prozent der Spiele ausgetragen werden. Nachdem die Meisterschaftsrunde somit nicht zu Ende gespielt werden kann, wird der Aufsteiger in die 3. Liga dadurch festgestellt, dass der Quotient aus erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen Spielen ermittelt wird. Meister und damit Aufsteiger in die 3. Liga ist die Mannschaft mit dem höchsten Quotienten: Alternativ wäre es auch denkbar gewesen, den Aufsteiger anhand der Vorrundentabelle zu ermitteln. Für die Regionalliga Südwest ist es dabei allerdings unerheblich, ob die Quotienten-Regelung oder die Wertung nach Hinrunden-Tabelle zum Tragen kommt, da der 1. FC Saarbrücken in beiden Fällen die Wertung anführt und bereits seit vergangenen August ununterbrochen Tabellenführer der Regionalliga Südwest ist.“

Keine Absteiger

Ebenfalls wurde von den Gremien der Regionalliga Südwest beschlossen, dass die Saison 2019/2020 ohne Absteiger beendet wird. Das bedeutet, dass keine Mannschaft aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Spielzeit in die Oberliga-Staffeln absteigen muss. Darüber hinaus wurde ebenfalls durch die Spielkommission und Gesellschafterversammlung entschieden, die gemäß Quotienten-Regelung führenden Mannschaften der nachgelagerten Oberliga-Staffeln aufsteigen zu lassen, dies vorbehaltlich der entsprechenden Meldungen durch die jeweiligen Träger der Oberligen. Für diesen Fall können mit Eintracht Stadtallendorf (Hessenliga), TSV Schott Mainz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar), dem VfB Stuttgart II (Oberliga Baden-Württemberg) und dem KSV Hessen Kassel (Hessenliga), vier Vereine ihre Rückkehr in die Regionalliga Südwest feiern. Dabei hat sich der KSV Hessen als bestplatzierter Tabellenzweiter der drei Oberligen für den Aufstieg qualifiziert. pati

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020