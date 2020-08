Großer Finaltag der Amateure

Der Finaltag der Amateure ist Jahr für Jahr der krönende Abschluss der Verbandspokalwettbewerbe. Am heutigen Samstag, 22. August, stehen sich um 14.45 Uhr zum Beispiel die TSG Balingen und der SSV Ulm 1846 Fußball gegenüber. Es geht um nichts Geringeres als den Titel im württembergischen Verbandspokal 2019/20 und somit die Startberechtigung für den DFB-Pokal 2020/21. Für die Ulmer Spatzen ist es bereits die dritte Finalteilnahme in Folge. Aufgrund der durch den Corona-Virus hervorgerufenen Beschränkungen wird es jedoch ein ungewohntes Gefühl sein, wenn die Spieler den Rasen betreten. Statt vor ausverkauftem Haus wird die Partie im GAZi-Stadion auf der Waldau lediglich vor ein paar hundert Zuschauern angepfiffen. „Wir haben als Landesverband eine Vorbildfunktion und haben uns bei der Vergabe von Tickets bewusst zurückgehalten, um alle Hygienevorgaben und vor allem das Abstandsgebot überall einhalten zu können“, so WFV-Präsident Matthias Schöck. Der Südwestrundfunk (SWR) wird die Partie live auf seinem YouTube-Kanal übertragen – in voller Länge, kommentiert von Michael Bollenbacher. „Das ist eine tolle Sache und kleine Entschädigung für alle Fans, die gerne vor Ort dabei gewesen wären“, meint Schöck.

Zudem werden Ausschnitte der Partie in der Livekonferenz gezeigt, die um 14.30 Uhr in der ARD startet. Im ersten Slot sind neben der Partie aus Württemberg die Spiele aus Südbaden, Hamburg, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, dem Rheinland und vom Niederrhein zu sehen. Von 14.30 Uhr bis 19.55 Uhr dürfen sich Fußballfans in ganz Deutschland auf rund fünfeinhalb Stunden Amateurfußball mit einer bunten Mischung aus namhaften Traditionsklubs und reinen Amateurduellen freuen. Das Finale in Württemberg mit zwei Regionalligisten gehört sportlich sicherlich zu den attraktivsten Duellen, die der Finaltag 2020 zu bieten hat. pati

