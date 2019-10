Gommersdorf hatte nicht den Hauch einer Chance

VfR Gommersdorf – Bruchsal 0:6

Gommersdorf: Bayha, Stöckel, G. Mütsch, P. Mütsch, Geissler, F. Schmidt, Scheifler (74. Dotzauer), Bender (72. Feger), Würzberger, Hespelt, Max Schmidt (82. Bauer).

Bruchsal: Merz, Morito, Jonas Malsam, Diebold, Schongar, Legner (80. Bortnikov), Peric, Demirci (68. Bediako), Bozkurt, Geckle (69. Martines), Jan Malsam (89. Terzopuolos).

Tore: 0:1 (20.) Bozkurt, 0:2, 0:3 (21., 32.) jeweils Jan Malsam, 0:4 (69.) Geckle, 0:5 (85.) Jan Malsam, 0:6 (90.) Bozkurt. – Schiedsrichterin: Chantal Kann (Walzbachtal). – Zuschauer: 100.

Nicht den Hauch einer Chance hatte der VfR Gommersdorf im Verbandsliga-Heimspiel gegen den 1. FC Bruchsal. Die Gäste nahmen durch einen 6:0-Sieg verdient die Punkte mit. „Das Ergebnis entspricht dem heutigen Leistungsverhältnis beider Mannschaften. Wir konnten uns zu wenig befreien, um selbst gefährlich zu werden“, sagte VfR-Trainer Peter Hogen.

Bruchsal legte los wie die Feuerwehr. Lauffreudig und mit viel Spielwitz bestimmten sie von Beginn an die Partie. Aussichtsreich vergab FC-Torjäger Fabian Geckle (10.) zunächst noch. Gommersdorf kam nur sporadisch in Tornähe der Gäste, hielt aber mit Kampf dagegen. Doch gegen diesen starken Gegner war das zu wenig.

Der erste Treffer entstand aus einem Einwurf. Mehmet Bozkurt (20.) traf mit einem strammen Flachschuss durch mehrere Abwehrbeine hindurch ins untere Eck. Eine Kombination eine Minute später mit abschließendem Schuss wehrte zunächst VfR-Torhüter Nico Bayha ab. Den Abpraller verwertete dann Jan Malsam aus abseitsverdächtiger Position zum 2:0.

Abspielfehler provoziert

Nun befanden sich die Gäste aus Bruchsal eindeutig auf der Siegerstraße. Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung leitete dann das nächste Tor ein. Wiederum war Jan Malsam (32.) zur Stelle und erhöhte auf 3:0. Die Bruchsaler waren nun ins Rollen gekommen. Durch ihr Pressing provozierten sie Abspielfehler bei den Jagsttälern, mehrmals schon an der Mittellinie.

Nach dem Wechsel dominierten die Gäste weiterhin, obwohl sie etwas Tempo aus dem Spiel genommen hatten. Gommersdorf kämpfte vorbildlich und versuchte die Räume eng zu machen, um den Spielfluss bei den Gästen zu unterbinden. Doch ganz auszuschalten waren die Bruchsaler nicht.

Nach einem sauber heraus gespielten Pass erhöhte Torjäger Geckle (69.) auf 4:0. Gommersdorf war dann drauf und dran den Ehrentreffer zu erzielen. Tom Stöckel (74.) war am Flügel durch, doch sein Pass in die Mitte fand keinen Abnehmer. Felix Schmidt war Minuten später der FC-Abwehr enteilt. Seine Hereingabe setzte Julien Dotzauer (79.) knapp am kurzen Pfosten ins Toraus. Dann machten die Gäste innerhalb von ein paar Minuten das halbe Dutzend voll. Gommersdorf brachte den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich und Jan Malsam (85.) nützte das mit seinem dritten Treffer. Ein Kopfball der Gäste landete am Pfosten, danach kullerte der Ball der Torlinie entlang, bevor ihn Bozkurt mit seinem zweiten Treffer zum 6:0 endgültig über die Linie bugsierte.

VfR-Trainer Hogen: „Heute war absolut nichts drin. Jetzt müssen wir noch das Spiel beim FC Astoria Walldorf II am kommenden Freitag (Anpfiff 19:30 Uhr) einigermaßen überstehen, aber dann müssen wir wieder punkten“, blickt er nach vorne.

