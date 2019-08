Gleich zwei Rekorde aufgestellt

In Kaiserslautern kamen die meisten Fans am ersten Drittliga-Spieltag. © dpa

Die 3. Liga hat zum Start in die neue Spielzeit 2019/20 gleich zwei neue Rekorde aufgestellt. Mit insgesamt 112 874 Zuschauern in den zehn Partien war es der bestbesuchte Auftakt seit Gründung der 3. Liga im Sommer 2008. Den größten Zuschauerbesuch verbuchte dabei der 1. FC Kaiserslautern. So sahen 20 147 Besucher das 1:1-Unentschieden gegen die Spvgg. Unterhaching live im Fritz-Walter-Stadion.

Zudem verbuchten auch der 1. FC Magdeburg (16 102 gegen Braunschweig), der FC Hansa Rostock (15 587 beim 3:3 gegen Viktoria Köln), der TSV 1860 München (knapp 15 000 beim 1:1 gegen Preußen Münster) und der MSV Duisburg (12 831 beim 4:1 gegen Sonnenhof Großaspach) fünfstellige Zuschauerzahlen.

Die Gesamtzahl von 112 874 Stadionbesuchern schraubte die Bestmarke vom ersten Spieltag der Vorsaison (112779) noch einmal minimal nach oben. Damals hatte allein das Duell zwischen Kaiserslautern und 1860 München 41 324 Zuschauer angelockt. In der Liste der bestbesuchten Spieltage überhaupt in der 3. Liga liegen die Saisonstarts 2019/20 und 2018/19 auf den Plätzen zwei und drei. Die Spitzenposition hat weiterhin der 38. Spieltag der Saison 2015/2016 mit 122 570 Besuchern inne.

Auch im TV war die 3. Liga stark: Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig (2:4) verfolgten am Samstagabend in der Spitze 1,57 Millionen Zuschauer in der ARD. Damit stellte die Partie gleichzeitig einen neuen Spitzenwert auf. Noch nie verfolgten mehr Zuschauer eine Liveübertragung aus der 3. Liga. pati

