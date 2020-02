Gleich ein Topspiel für TSG Hoffenheim

Die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim melden sich am Freitag um 19.15 Uhr Spitzenspiel aus der Winterpause zurück. Als Überraschungs-Zweiter empfangen die Hoffenheimerinnen den ungeschlagenen Tabellenführer VfL Wolfsburg im Dietmar-Hopp-Stadion. Die Partie wird live auf Eurosport und Magenta Sport übertragen, Tickets für das Top-Spiel gibt es an der Tageskasse. Trainer Jürgen Ehrmann sagt: „Hinter uns liegen viele anstrengende Trainingseinheiten, gerade der tiefe Boden hat oft Kraft gekostet. Wir sind aber sehr froh, dass wir nie auf den Kunstrasen oder in die Halle ausweichen mussten und somit auch die Schwerpunkte, die wir uns für die Vorbereitung vorgenommen hatten, abarbeiten konnten. Zufrieden sind wir außerdem, weil wir abgesehen von kleineren krankheits- oder verletzungsbedingten Pausen meist mit dem kompletten Kader trainieren konnten. Lediglich Martina Tufekovic und Fabienne Dongus fallen mit Knieverletzungen derzeit aus.“ Jede Spielerin ist sehr fokussiert und motiviert, darf dabei nur nicht unsere Leichtigkeit vergessen. „Wir werden versuchen, Wolfsburg nicht in den Spielfluss kommen zu lassen und selbst Aktionen zu starten, um uns so Respekt zu erarbeiten. Außerdem müssen wir effizient sein, wenn wir zu Chancen kommen“, so Ehrmann. pik

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020