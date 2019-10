Gipfeltreffen der beiden Spitzenteams

Buch/Brehmen (in Rot) will den ersten Platz behaupten. © Martin Herrman

Donebach II – Rippb. II/W./Gl. II: Derbysieger darf sich die SpG Rippberg II/W./Gl. II nach dem 4:3-Erfolg gegen Höpfingen III nennen. Sie kletterte dadurch auf den fünften Rang, mit zwei Punkten Vorsprung auf den Gegner Donebach II. Hettingen/Altheim II – Waldhausen/L. II/H. II: Die fünfte Niederlage der laufenden Spielzeit kassierten die Gastgeber zuletzt in Walldürn, und die Spielgemeinschaft trifft nun auf den Tabellennachbarn Waldhausen/Laudenberg II/Heidersbach II. Krautheim II/W. II – Sennfeld/Roigh. III/L. II: Nach zwei Niederlagen in Folge holte Krautheim/Westernhausen II am Sonntag einen 4:1-Sieg. Die um drei Punkte zurückliegenden Gäste holten in fünf Spielen nur einen „Dreier“. SV Buch/Brehmen – SpG Schloßau/Mudau II: Zum ersten Mal kommt es zum Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften, und es ist auch noch ein Spitzenspiel, denn beide Teams sind noch ungeschlagen. Die Heimmannschaft ist dank des 5:1-Sieges gegen Sennfeld/R. III/L. II an der Spielgemeinschaft vorbeigezogen, da die Gäste am Sonntag nicht spielten. Einen Punkt sind die Odenwälder nun hinter dem SV. Der Sieger des Duells grüßt von der Tabellenspitze. Merchingen – Walldürn II: Den zweiten Sieg in Folge holten die Gäste am Sonntag und setzten sich damit auf dem dritten Tabellenplatz fest. Gegen das Schlusslicht TSV Merchingen sollte für die Eintracht ein weiter Sieg drin sein, denn der Gastgeber holte in acht Spielen bisher nur einen Sieg. mag

