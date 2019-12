Generalprobe für Pokal-Endspiel

Eintracht Walldürn – FC Schloßau: Einen erneuten Sieg in letzter Minute landete der FC Schloßau zuletzt gegen Sennfeld/Roigheim, musste aber aufgrund des jüngsten Spielausfalls den ernsten Tabellenplatz an Götzingen/Eberstadt abgeben. Gegen die Walldürner Eintracht, die aktuell noch immer ihren eigenen Ansprüchen hinterher rennt, sollte im letzten Spiel des Kalenderjahres ein Sieg drin sein, und somit würde die Mannschaft von Christian Schäfer, die das Hinspiel mit 4:0 gewann, auf dem Platz an der Sonne überwintern.

SV Schlierstadt – SV Waldhausen/FV Laudenberg: Überraschend deutlich behauptete sich der SV Waldhausen/Laudenberg vor zwei Wochen gegen die zuletzt so starken Buchener und ist zu Gast beim Derbysieger Schlierstadt. Mit 2:0 setzte sich die Mannschaft von Jürgen Göbes gegen den SV Osterburken durch. Die Begegnung in der Hinrunde sahen viele noch als Kellerduell, doch Waldhausen/Laudenberg mauserte sich zu einem soliden „Mittelfeld-Team“, das in dieser Saison wahrscheinlich nicht allzu viel mit dem Abstieg zu tun haben wird. Auch Schlierstadt hat nach dem jüngsten Sieg wieder Hoffnung, zumindest nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern zu müssen. Spvgg. Hainstadt – VfR Gommersdorf II: Zum Duell der beiden Kreispokal-Finalisten empfängt Hainstadt den VfR Gommersdorf II. Bevor beide Mannschaften im Mai des nächsten Jahres im Endspiel aufeinandertreffen, liefern sich die Tabellennachbarn noch ein spannendes Duell in der Kreisliga. In der Hinrunde sicherte sich die Verbandsligareserve aus dem Jagsttal einen ungefährdeten 3:0-Sieg und wird die „Generalprobe“ sicherlich auch für sich entscheiden wollen. Der Trend ging bei beiden Teams zuletzt wieder aufwärts: Die Spvgg. Hainstadt spielte gegen Heidersbach unentschieden, und der VfR Gommersdorf II gewann gegen Donebach mit 3:0.

