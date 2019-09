Ganz spezielle Bedingungen in Wüstenau

Der TSV Obersontheim und der SV Wachbach (beide 12 Punkte) holten im vierten Spiel den vierten Sieg und führen die Bezirksliga-Tabelle vor dem TSV Ilshofen II (10) an. Beide müssen nun auswärts bei Aufsteigern antreten: Wachbach spielt in Wüstenau bei den Spfr. Leukershausen-Mariäkappel und Obersontheim nach Westheim. Edelfingen (3) und Weikersheim/Schäftersheim (2) stehen in Kellerduellen in

