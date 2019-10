FV kombiniert sich durch

FV Löchgau – FSV Hollenbach 1:0

Hollenbach: Leidenberger, Reißmann-Balling (Knab), Varga (Rehrauer), Breuninger, Scheppach, Ratsch (Schmitt), Henning, Weippert, Neigert, Hermanns, Utz (Fackelmann).

Auch im Pokalwettbewerb zog die U19 des FSV Hollenbach gegen den FV Löchgau den Kürzeren trotz einer erneut ausgeglichenen zweiten Halbzeit. In der 25. Minute kombinierte sich die Heimelf durch den Hollenbacher Strafraum und erzielte das 1:0. Dies war gleichzeitig die letzte nennenswerte Aktion der ersten Hälfte. Nach Wiederanpfiff konnte der FSV das Spiel ausgeglichen gestalten, ohne sich selbst Chancen herauszuspielen. In der 62. Minute wurde Benjamin Utz nach einem schnellen Umschaltspiel wegen Abseits zurückgepfiffen, eine knappe Entscheidung. Fünf Minuten vor Schluss nahm Timo Neigert Maß und feuerte einen Schuss aus 23 Metern aufs Tor des FV Löchgau. Für den FSV-Nachwuchs geht es am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr in Sandhausen wieder um wichtige Punkte gegen den Abstieg. fsv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019