Für Rosenberg gibt es nur blaue Flecken

FV Lauda – TSV Rosenberg 2:1

Lauda: Özdem, Neckermann, K. Schmidt, Gerberich, Nkem (77. Heeg), R. Schmidt (90.+2 Greß), Baumann, Heizmann, Mohr, Ondrasch (89. Müller), Jurjevic.

Rosenberg: Zeiter, Wild, Meier, Schweizer, Haas, Galm, Löw, Lutz, Hofmann (80. Volk), Rechner (89. Weiß), Breitinger.

Tore: 0:1 (2.) Lutz, 1:1 (8.) R. Schmidt, 2:1 (86.) Jurjevic. – Gelb-Rote Karte: Lutz (82., wiederholtes Foulspiel). – Schiedsrichter: Oliver Swoboda (Pfedelbach). – Zuschauer: 155.

Laudas Hintermannschaft war noch in Gedanken in der Kabine, als Sandro Lutz bereits in der zweiten Minute die Führung für die Gäste markierte. Den Angriff über die linke Seite schloss er nach Hereingabe mit einem Flachschuss ins Eck ab. Der stark ersatzgeschwächte FV Lauda, ohne Daniel Fell, Kristopher Schädle, Ousman Jallow und Kamil Kalicki übernahm aber sofort die Initiative. Rouven Schmidt erzielte dann schon in der achten Minute den 1:1-Ausgleich.

Auf Rechtsaußen setzte er zu einem Solo an, spielte Doppelpass mit Janik Ondrasch und der Ball zappelte im Netz. Lauda wollte nachlegen. Janik Ondrasch (13.) schoss den Rosenberger Torwart an.

Alexander Löw 14.) rettete gegen Rouven Schmidt zur Ecke und Paul Galm fing eine Neckermann-Flanke (17.) ab. Im Minutentakt musste Rosenberg Laudas Angriffe abwehren. Torschüsse von Dominik Gerberich, Janik Ondrasch und Marius Mohr wurden mit dem Körper abgeblockt oder ins Toraus abgelenkt. Spielertrainer Christoph Meier sagte: „Wir sind kompakt gestanden. Habe selbst genug Bälle am Körper abgekriegt“. Auch nach einer Eckenserie wollte einfach kein weiteres Tor für Lauda gelingen. So hatte dann der Gast in der 44. Minute eine Konterchance durch Florian Rechner, dessen Schuss knapp am linken Posten vorbei ging.

Das Spiel in der zweiten Halbzeit war weiter einseitig. Rosenberg agierte zu harmlos. Trainer Baumann: „Unser Sieg war mehr als verdient, die Chancenverwertung aber schwach. Rosenberg hat mit Leidenschaft alles hineingeschmissen.“ Marcel Baumann (60.)., Rouven Schmidt (61.) scheiterten an Torhüter Thomas Zeiter. Rosenbergs Florian Rechner (69.) startete einen Konter, übersah aber den gut postierten Daniel Breitinger auf der freien rechten Seite. Gleich eine vierfache Eckenserie für Lauda gab es um die Minute. Jonas Neckermann (80.) köpfte nach Flanke von Goran Jurjevic am Tor vorbei. Als Sandro Lutz in der 82. Minute nach wiederholtem Foul mit „Gelb-Rot“ vom Platz musste, verlor Rosenberg seine Linie. Obwohl sich der FV Lauda einige Fehlpässe im Aufbau leistete, folgte nach geduldigem Anrennen doch noch die Entscheidung. Dominik Gerberichs Flanke verlängerte Goran Jurjevic in der 86. Minute mit dem Kopf zum 2:1-Sieg für den FV.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 03.11.2019