FSV spielt personelle Überzahl sehr gut aus

Heiningen – FSV Hollenbach 1:3

Heiningen: Funk, Rössler, Reichert, Silva, L. Ruther (65. Klack), Nuding, Hölzli, Kern, Gromer (50. Y. Ruther), Dominkovic (87. Santini), Kriks.

Hollenbach: Hörner, Hutter, Hofmann, Limbach, Schülke, Schmitt (62. Krieger), Rohmer, Kleinschrodt (89. Dörner), Schieferdecker (76. Minder), Nzuzi, Hack (61. Götz).

Tore: 0:1 (37.) Sebastian Hack, 1:1 (57.) Yannick Ruther, 1:2 (80.) Jonas Limbach, 1:3 (88.) Torben Götz. – Gelb-rote Karte: Max-Julian Hölzli (73./Heiningen/Unsportlichkeit). – Schiedsrichter: Max Angenendt. – Zuschauer: 150.

Dem FSV Hollenbach ist ein Einstand nach Maß in die Verbandsliga-Saison gelungen. Zum Auftakt gewann der FSV beim 1. FC Heiningen mit 3:1.

„Das war eine gute Standortbestimmung“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. „Es war für die Truppe wichtig, dass wir zum Einstieg gleich etwas holen.“

Die Hollenbacher hatten umstellen müssen. Für den gelb/rot-gesperrten Marius Uhl rückte Jonas Limbach auf die linke Abwehrseite – und er machte seine Sache ebenso gut wie Arne Schülke, der neben Manuel Hofmann in der Innenverteidigung spielte.

Der FSV war von Beginn an präsent und nahm das Spiel in die Hand. Er ließ den Ball ordentlich in den eigenen Reihen laufen, kam aber auf dem Kunstrasenplatz in Heiningen zuerst zu keinen allzu großen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite stand die Defensive sicher. Die beste Hollenbacher Chance hatte Sebastian Hack nach 20 Minuten, doch sein Kopfball geriet etwas zu hoch.

Die Heininger versuchten zwar spielerisch dagegen zu halten, doch es fehlten die Mittel, um den FSV in größere Verlegenheit zu bringen.

Die Gäste agierten sehr konzentriert und hatten vor allem im Mittelfeld die Oberhand. „Ich bin zufrieden, denn die Jungs waren sehr engagiert, bissig und hungrig“, sagte Kleinschrodt.

In der 38. Minute wurden die Gäste belohnt. Nach einem Ball von Jonas Limbach in die Spitze traf Michael Kleinschrodt zwar nur den Pfosten, doch der Ball rollte parallel zur Torlinie. Hack schaltete am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 1:0. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

„Wir wussten, dass die in der zweiten Hälfte kommen müssen“, sagte Kleinschrodt. Heiningen ging nun in der Tat sehr aggressiv zu Werke. Der FSV hielt zunächst nicht richtig dagegen und verlor etwas den Faden.

Die Gastgeber benötigten dennoch einen Sonntagsschuss, um zum Ausgleich zu kommen. Yannick Ruther traf in der 57. Minute nach einem langen Ball mit einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze.

Danach kämpfte sich der FSV wieder in die Partie zurück. In der 70. Minute hatte Ruther trotzdem die Chance zur Heininger Führung, verzog aber knapp. Dann musste Max-Julian Hölzli in der 73. Minute mit der Ampelkarte vom Feld. Hollenbach spielte die Überzahl gut aus. Michael Kleinschrodt verzog in der 75. Minute allerdings knapp. Die Hollenbacher Führung erzielte schließlich Limbach in der 80. Minute.

Den Sieg perfekt machte schließlich Torben Götz in der 88. Minute, als er nach einer Hereingabe von Dennis Hutter zum 3:1-Endstand traf.

„Das war verdient. Es ist schön, dass alle mitziehen. Ich bin zufrieden“, sagte Kleinschrodt. Und er lobte noch: „Boris Nzuzi und Mike Kleinschrodt waren im Mittelfeld sehr agil und Manuel Hofmann stand in der Defensive super.“

