FSV in Torlaune

Heimerdingen – FSV Hollenb. 0:8

Hollenbach: Hörner, Nzuzi (77. Volkert), Schülke, Hutter, Schmitt, Jurjevic, Hofmann, Limbach (87. Scheppach), Dörner, Uhl (84. Apfelbach), Krieger (66. Utz).

Tore: 0:1 (11.) Jonas Limbach, 0:2 (20.) Marius Uhl, 0:3 (31.) Goran Jurjevic, 0:4 (42.) Goran Jurjevic, 0:5 (55.) Samuel Schmitt, 0:6 (64.) Robin Dörner, 0:7 (76.) Samuel Schmitt, 0:8 (83.) Robin Dörner. – Gelb-rote Karte: Goran Jurjevic (FSV). – Schiedsrichter: Fabian Baiz. – Zuschauer: 150.

Mit einem 8:0-Sieg beim TSV Heimerdingen im Gepäck trat der Verbandsligist FSV Hollenbach gestern die Heimreise an. Der klare Erfolg bescherte zudem den zweiten Platz. „Wir sind super zufrieden“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. „Wir waren gut eingestellt und wussten noch wie es im letzten Jahr war.“ Da verlor sein Team nämlich an selber Stelle noch mit 1:2 gegen das Team aus Heimerdingen.

Hollenbach machte von Beginn an Druck. Die Gastgeber kamen mit dem Tempo der Gäste nicht zurecht. In der Anfangsphase konnten sie zwar die ersten Torabschlüsse gerade noch verhindern, doch mit zunehmender Spieldauer lief die Angriffsmaschinerie der Gäste auf Hochtouren

Obwohl der FSV Hollenbach in Anbetracht der klaren Führung in der zweiten Spielhälfte deutlich an Tempo aus der Partie nahmen, erzielten sie weitere vier Treffer zum 8:0-Kantersieg.

„Wir haben von Anfang an dominiert und haben auch die Tore super rausgespielt“, lobte Kleinschrodt. Einziges Ärgernis war die Gelb-rote Karte für Jurjevic, der jetzt nächste Woche gesperrt ist. hesch

