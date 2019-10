FSV Hollenbach zeigt beim 4:1-Auswärtssieg Charakter

Sindelfingen – FSV Hollenbach 1:4

Sindelfingen: Walz, Sautter, Rupp, Müller, Feigl, Wetsch, Jäger (88. Solis), Glotzmann (74. Gast), Krauß (67. Perez), Hetzel (61. Simao), Dittrich.

Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Hutter, Minder (80. Dörner), Kleinschrodt (89. Karausch), Hack (77. Gutsche), Schmitt (74. Krieger), Hofmann, Limbach, Rohmer, Uhl.

Tore: 1:0 (2.) Oliver Glotzmann, 1:1 (9.) Manuel Hofmann, 1:2 (61.) Marius Uhl, 1:3 (63.) und 1:4 (70.) jeweils Michael Kleinschrodt. – Schiedsrichter: Andreas Wieczorek (Gerlingen). – Zuschauer: 151

Die Erleichterung war den Hollenbachern deutlich anzumerken. Durch den 4:1-Sieg beim VfL Sindelfingen haben sie nicht nur ihren Gegner in der Tabelle überholt, sondern auch wieder den Anschluss an die Spitzenplätze hergestellt. „Das war heute unglaublich wichtig, sonst wären die anderen vermutlich endgültig weg gewesen“, meinte FSV-Manager Karlheinz Sprügel.

Dabei begann die Partie überhaupt nicht gut für die Hohenloher. 80 Sekunden waren gespielt, als VfL-Top-Torschütze Oliver Glotzmann nach einer Verlagerung auf der linken Seite sträflich freistand und unter Mithilfe des Innenpfostens zur 1:0-Führung für die Hausherren vollenden konnte. „Genau das wollten wir verhindern“, sagte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt zu den ersten Minuten. „Wie die Mannschaft das aber weggesteckt hat und sofort wieder da war, das war überragend“.

Die Antwort der Rot-Blauen kam schnell. Nach einem Eckball von Dennis Hutter stieg Manuel Hofmann in der 9. Minute am höchsten und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. Nur 30 Sekunden später hatte Sebastian Hack die große Chance auf den Führungstreffer, sein Schuss im Grätschen streifte aber denkbar knapp von der Latte ins Aus. Danach war es zunächst wieder der VfL, der mehr vom Spiel hatte. In der 15. Minute musste Manuel Hofmann vor Oliver Klotzmann klären, in der 28. Minute mussten die Hollenbacher das Spielgerät nach einem Eckball gar auf der Linie retten. Doch dann übernahm der FSV wieder die Kontrolle über das Spiel. Mehrfach hätten die Gäste in Führung gehen können, doch bis zur Pause blieb es beim 1:1.

Den Beginn der zweiten Hälfte verpennten die Gäste dann genauso wie den Start im ersten Durchgang, doch nach ein paar Minuten übernahmen die Gäste wieder die Initivitive, In der 60. Minute war es Marius Uhl, der Hollenbach nach einem Freistoß von Dennis Hutter in Führung brachte. Nur zwei Minuten später baute Michael Kleinschrodt die Gästeführung auf 3:1 aus. Vorausgangen war eine Flanke von Dennis Hutter, der seine gute Leistung mit seinem dritten Assist krönte. In der 70. Minute sorgte Michael Kleinschrodt dann praktisch für die die Vorentscheidung, als er sich aus über 20 Metern ein Herz fasste und sehenswert in den Winkel traf. Danach verflachte das Spiel zusehends.

Kurz vor Schluss durfte dann noch ein Hollenbacher sein Verbandsliga-Debüt feiern: Marcel Karausch, der aus der eigenen Jugend zur ersten Mannschaft hochgerückt war, kam für Doppeltorschütze Michael Kleinschrodt und übernahm bis zum Schlusspfiff die Position des rechten Innenverteidigers. „Für ihn freut es mich besonders, er hat sich das verdient“, meinte Martin Kleinschrodt über Karauschs ersten Einsatz.

„Die Mannschaft hat heute eine sehr gute Reaktion gezeigt und verdient gewonnen“, sagte Manager Karlheinz Sprügel nach Spielende. Trainer Martin Kleinschrodt war ebenfalls zufrieden: „Das war heute nicht selbstverständlich hier in Sindelfingen zu gewinnen. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und als Team agiert, das freut mich extrem“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019