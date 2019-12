Frühzeitig Potenzial erkennen

Im zweiten Teil des Talentförderprogramms VR-Talentiade zeigten die Spieler aus den Fördergruppen und DFB-Stützpunkten bei drei Vergleichsturnieren ihren Trainingsfortschritt. In jedem Turnier wählten die bfv-Sichter ein Top-Talent aus.

Den Anfang machten die Talente der nördlichen DFB-Stützpunkte gemeinsam mit Teams aus den Nachwuchsleistungszentren des SV Sandhausen und der TSG Hoffenheim in der Ravensburghalle Sulzfeld.

Beim Jahrgang 2007 setzte sich das Trio aus SVS, TSG sowie dem DFB-Stützpunk Eppelheim vom restlichen Teilnehmerfeld ab. Dahinter platzierten sich jeweils punktgleich die Stützpunkte Königheim und Richen sowie Altheim und Neckarelz. Beim jüngeren Jahrgang siegte die TSG Hoffenheim deutlich vor den Stützpunkten Richen und Altheim. Königheim, SV Sandhausen, Eppelheim und Neckarelz landeten auf den Plätzen 4 bis 7. Aus allen Talenten stach Nevio Ostheimer von der TSG 1899 Hoffenheim besonders hervor. Ihn wählten die Stützpunkt-Trainer und BFV-Sichter zum Top-Talent.

Eine Woche später traten die südlichen DFB-Stützpunkte in der Fritz-Erler-Halle Pforzheim zum Leistungsvergleich untereinander an.

Die weiblichen Talente stellten in einem Vergleichsturnier in der Sporthalle Karlsruhe-Rintheim unter Beweis, was sie im Fördergruppen-Training seit dem Sommer gelernt haben. Die Förder-gruppen Mittelbaden und Odenwald stellten zwei Teams, Rhein-Neckar drei, die Jeder-gegen-Jeden spielten. Team Mittelbaden 2 platzierte sich vor zwei Teams aus Rhein-Neckar, dahinter erneut Mittelbaden und Rhein-Neckar, Schlusslichter waren die beiden Fördergruppen aus dem Odenwald. Die 12-jährige Sissy Hoffmann konnte dabei die die Sichter besonders überzeugen und freute sich riesig über die Nominierung zum VR-Talentiade Top-Talent.

Die drei werden zusammen mit den Top-Talenten aus Fußball und weiteren Sportarten aus ganz Baden-Württemberg zum VR-Talentiade Team-Tag eingeladen.

Die VR-Talentiade unterstützt die Fußballverbände in Baden-Württemberg bei einer ihrer zentralen Aufgaben, der Talentförderung. Über die drei Ebenen der VR-Talentiade werden Fußballtalente im frühen Alter entdeckt. bfv

