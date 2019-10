Freundschaftsspiele als Lückenfüller

Den Vorschlag über den „B-Liga-Cup“ brachten der Buchener Fußballkreisvorsitzende Klaus Zimmermann und Staffelleiter Christian Schmidt am außerordentlichen Kreistag Ende Juni in Leibenstadt (wir berichteten). „Bis zum Staffeltag knapp fünf Wochen später hatten dann die Vereine Zeit, sich zu melden“, sagt Klaus Zimmermann. Danach stand fest: Der „B-Liga-Cup“ feiert in diesem Spätjahr Prämiere.

Die Idee für diesen Wettbewerb kam daher, dass in den B-Klasse-Staffeln nur zehn beziehungsweise elf Mannschaften spielen und diese Teams haben logischerweise weniger Spiele zu bestreiten, als die Kreisliga oder A-Klasse mit 17 beziehungsweise 15 Teams. Das Ziel ist es also im Turniermodus mittels Freundschaftsspielen den Rest der Saison zu füllen.

Drei Partien als „Bonus“

Die Teilnahme ist freiwillig, und so meldeten sich zwölf der 21 Mannschaften aus den B-Klasse-Staffeln und wurden in drei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt (siehe nebenstehende Gruppenaufteilung). „Wir haben die Gruppen ausgelost und es ist also rein zufällig, dass es viele Nachbarschaftsduelle gibt“, begründet Zimmermann die zahlreichen anstehenden Derbys. Für jedes Team kommt im Kalenderjahr 2019 so ein „Bonus“ von drei Spielen hinzu.

Die Hinrunde der B-Klassen endet bereits, bis auf zwei verlegte Begegnungen, morgen, 27. Oktober, und der Startschuss der Freundschaftsspiele fällt so am kommenden Sonntag, 3. November. An drei Wochenenden im November wird dann gespielt und die gesamte „Vorrunde“ dieses Turniers wird so noch in diesem Jahr stattfinden – vorrausgesetzt das Wetter spielt so mit, wie man es sich erhofft.

Doch bei diesen drei „Bonus-Spielen“ soll es für die Mannschaften nicht bleiben. Ob es dann im nächsten Jahr zwei Halbfinalbegegnungen mit den drei Tabellenführern und dem besten Zweitplatzierten geben wird, oder man sich etwas anderes einfallen lassen müsse, hänge laut dem aus Rosenberg stammenden „Kreis-Boss“ davon ab, wie viele Spiele man im nächsten Jahr noch nachholen muss. Eines steht jedoch fest: „Es wird am Ende einen Sieger des ’B-Liga-Cups’ geben und der wird auch eine echte Trophäe bekommen, wie der Kreispokalsieger auch“, sagt der Fußballkreisvorsitzende.

