Flexibilität ist die Kunst

Sechs Teams sammelten an den ersten drei Spieltagen der Frauenfußball-Bundesliga bereits sechs Zähler. Neben der TSG, die gegen die Aufsteiger Jena und Köln gewann, feierte auch die SGS Essen zwei Siege. Der Drittplatzierte der vergangenen Saison gastiert am Freitag, 20. September, (19.15 Uhr) im Dietmar-Hopp-Stadion.

Trainer Jürgen Ehrmann sagt über die erste Saisonniederlage: „Wenn man eine so deutliche Niederlage kassiert, ist natürlich nicht alles perfekt gelaufen. Das Gegentor kurz vor der Halbzeit hat unseren Spielplan etwas durcheinandergebracht.“ Der Hoffenheimer Trainer weiß um die Stärke des kommenden gegners: „Die SGS Essen war in der vergangenen Saison die stärkste Kraft hinter dem Spitzenduo. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die SGS im Sommer mit Lena Oberdorf, Lea Schüller, Turid Knaak und Marina Hegering vier Spielerinnen zur Weltmeisterschaft abstellte. Essen spielt für gewöhnlich sehr mutig und offensiv, doch unser nächster Gegner wird sich akribisch auf uns vorbereiten und seine Taktik womöglich umstellen.“ pik

