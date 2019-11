Fernduell geht in die nächste Runde

Durch den 4:0-Erfolg von Tauberbischofsheim im Nachholspiel gegen den 1. FC Umpfertal (Tore durch Pavel Shynkevich in der 33., Marvin Gimbel in der 49. und 68. sowie Paul Rodemers in der 59. Minute) bleibt der TSV dem Spitzenreiter SV Viktoria Wertheim weiterhin auf den Fersen. Vieles spricht dafür, dass sich die beiden Landesliga-Absteiger bis auf die Zielgerade der Saison einen erbitterten Kampf um die Meisterschaft liefern werden.

Am Sonntag steht nun bereits der vorletzte Vorrundenspieltag auf dem Programm – und die SV Viktoria Wertheim hat tatsächlich erst fünf Gegentore kassiert. Damit hat man vor der Saison sicherlich nicht rechnen können. Nun steht für den Tabellenführer erneut ein Heimspiel in Bestenheid auf dem Programm, und zwar gegen den TSV Gerchsheim. Die Gäste haben zuletzt zwei Mal in Serie gewonnen, doch wird dieser Höhenflug aller Voraussicht nach nun von den Wertheimern gestoppt. Die sind nämlich gerade zu Hause offenbar „unverwundbar“. In sechs Partien auf eigenem Platz haben sie noch nicht einmal ein einziges Gegentor kassiert, geschweige denn, den jeweiligen Gästen auch nur einen Punkt gegönnt.

Auch der TSV Tauberbischofsheim geht wieder als Favorit ins Spiel, zumal er beim Tabellenletzten SV Wittighausen/Zimmern antritt. Doch Vorsicht: Genau bei diesem Tabellenletzten hat Spitzenreiter SDV Viktoria Wertheim das einzige Mal in der bisherigen Saison Federn lassen müssen. Das damalige 3:2 kann mit Fug und Recht als größte Überraschung der laufenden Saison bezeichnet werden. Man kann sich dieses Ergebnis eigentlich nur so erklären, dass der Tabellenführer das Kellerkind zumindest im Unterbewusstsein etwas unterschätzt hat. Da Sensationen im Sport aber bekanntlich nicht zur Tagesordnung gehören, ist eine solche nun eigentlich nicht mehr zu erwarten, zumal die Kreisstädter ja gewarnt sind.

Da der TSV Schwabhausen/Windischbuch am Sonntag spielfrei ist, kann sich der TuS Großrinderfeld auf den dritten Tabellenplatz verbessern. Voraussetzung hierfür wäre ein Auswärtssieg in Gissigheim beim FV Brehmbachtal. Von der Tabellenkonstellation her sollte ein solcher Erfolg für den TuS auch möglich sein, doch darf man nicht übersehen, dass die Brehmbachtäler sich gegen die Spitzenteams der Liga meist besser aus der Affäre gezogen haben als gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion. Auf die leichte Schulter sollten die Großrinderfelder die Partie auf jeden Fall nicht nehmen.

Nach dem total verpatzten Saisonstart hat sich der als Mitfavorit gehandelte VfB Reicholzheim/Dörlesberg längst wieder gefangen, weshalb das Team nun auch als Favorit in das Derby bei den Kickers DHK Werthein in Höhefeld geht. Doch auch diese Partie wird für die Gäste sicherlich kein Selbstläufer, denn die Kickers haben in dieser Saison schon bewiesen, dass sie auch mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel mithalten können. Erinnert sei an dieser Stelle nur an das Unentschieden beim TSV Schwabhausen/Windischbuch oder den Sieg gegen den TuS Großrinderfeld.

Dem 1. FC Umpfertal sind beim 0:4 in Tauberbischofsheim deutlich die Grenzen aufgezeigt worden. Gerade in Sachen Zweikampfverhalten war man dem Tabellenzweiten hier deutlich unterlegen. Nun empfängt man mit der DJK Unterbalbach allerdings ein Team, das eine andere Kragenweite besitzt als die Kreisstädter. Hier sollten die Gastgeber auf jeden Fall die besseren Siegchancen besitzen.

Ziemlich gerupft wurde der SV Pülfringen an den vergangenen drei Wochenenden. 1:6, 1:5 und 1:3 lauteten hier die Endergebnisse, weshalb sich der so furios gestartete Aufsteiger langsam aber sicher wieder etwas nach unten orientieren muss. Nun empfängt das Team von Spielertrainer Semmler den TSV Kreuzwertheim, dessen Formkurve im Prinzip genau umgekehrt verläuft. Auffallend ist hier, dass Pülfringen mit 41 Gegentreffern die meisten der gesamten Liga kassiert hat, auf der anderen Seite aber „Kreuz“ mit nur 14 Toren auch die wenigsten erzielt hat (zusammen mit Unterbalbach).

In der Partie zwischen dem TSV Unterschüpf/Kupprichhausen und dem VfR Gerlachsheim geht es nach dem derzeitigen Stand der Dinge einzig und allein um wichtige Punkte im Kampf gegen den drohenden Abstieg. Obwohl die Gerlachsheimer die meisten Niederlagen aller Kreisligisten kassiert haben, sind sie besser als drei andere Teams platziert, unter anderem auch als der Gegner vom Sonntag. Das liegt daran, dass der VfR sich nicht lange mit Unentschieden „aufgehalten“ hat. Hopp oder topp, so die bisherige Gerlachsheimer Devise.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019