FCZ verlängert mit Trainerteam

Fußball-A-Ligist FC Zimmern nutzte die „verlängerte“ Winterpause und hat die auslaufenden Verträge mit dem Trainerteam um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2021/22 verlängert. Somit gehen die beiden Trainer Nico Kipphan und Dennis Holzschuh bereits in ihre sechste Saison beim FC Zimmern. Als Aufsteiger belegte der FCZ in der abgelaufenen Saison 2019/20 den beachtlichen sechsten Platz. Aktuell rangiert das Team in der Saison 2020/21 auf dem fünften Tabellenplatz in der A-Kreisliga Buchen. Das Trainerteam genießt deshalb auch das volle Vertrauen des gesamten Vorstands. „Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Jahren und den Aufstieg vor zwei Jahren belegen die gute Arbeit der Trainer“, teilte der Vereinsvorstand mit. stkr

