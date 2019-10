FCE muss aufholen

Eubigheim will nach zwei spielfreien Wochenenden nun jubeln. © Herrmann

Buchen II – Spvgg. Hainstadt II: Tabellenführer gegen Zweitplatzierten – das verspricht Spannung. Beide Mannschaften werden in dieser Saison um den Titel mitspielen wollen und mit einem Sieg kann die Spvgg. erstmals in dieser Runde den Sprung auf Platz eins schaffen, Buchen will diesen natürlich verteidigen. Adelsheim/O. II – FC Eubigheim: Aufgrund zwei spielfreier Wochen rutschte Eubigheim aus den Aufstiegsrängen. Mit einem Sieg wollen die Gäste den Rückstand wieder aufholen. Götzingen/Eberst.II/S. II – Ballenberg II/O. III: Weiter ohne Punkte stehen die Gäste auf dem letzten Platz. Gegen Götzingen/E. II/S. II wird es schwer, „etwas“ zu holen. Großeichh. II/S. II – Gommersd. III: Mit dem 9:1-Erfolg vom Sonntag im Rücken empfängt Großeichholzheim II/S. II zum Duell der Tabellennachbarn den VfR III. Die Gäste haben einen Sieg mehr auf dem Konto. Leibenstadt – Schweinb. II: „Nur“ 0:1 verlor der FCS II gegen Buchen II und reist jetzt zum Tabellenvierten SV Leibenstadt, der in den jüngsten zwei Spielen keinen Sieg holte. mag

