FC siegt am „grünen Tisch“

Nachdem das Pokal-Achtelfinale im Fußballkreis Buchen zwischen dem TTSC Buchen und dem FC Schloßau am 4. August aufgrund von „Zuschauerausschreitungen“ (so Pokalspielleiter Dieter Dietrich) beim Stand von 6:3 für den TTSC abgebrochen wurde (wir berichteten), hat nun das Sportgericht des Fußballkreises Buchen ein Urteil gefällt: Das Spiel wurde mit 3:0 für den FC Schloßau gewertet. Daraufhin ging der TTSC Buchen in Berufung – jedoch ohne Erfolg.

Da das Pokal-Viertelfinale eigentlich schon lange ausgetragen worden ist, wird die Partie zwischen FC Schloßau und SV Waldhausen/FV Laudenberg nun am kommenden Sonntag nachgeholt. Das ist ein wenig kurios, denn eigentlich hätten die beiden Mannschaften am Sonntag in der Liga gegeneinander gekickt. Das Ligaspiel wird nun am 25. September ausgetragen.

Pokalspielleiter Dieter Dietrich begründete die Entscheidung wie folgt: „Es wird ab jetzt immer früher dunkel und für so ein Pokalspiel muss man immer eine Verlängerung einplanen. Der Sportplatz in Schloßau hat allerdings kein Flutlicht und so war es für uns die beste Möglichkeit, das Spiel auf den kommenden Sonntag zu verschieben.“

Der Sieger dieser Partie trifft am 3. Oktober auf die Landesligareserve des VfR Gommersdorf. Da jedoch auch die Kreisliga am Nationalfeiertag spielt, werden noch weitere Duelle verlegt werden müssen. Die genaue Terminierung hierzu steht allerdings noch aus.

