FC hat gegen den TSV die Nase vorn

Mit dem TSV Ilshofen trat eine bis dato unbesiegte Mannschaft der Damenbezirksliga Hohenlohe beim Tabellenführer FC Creglingen an. Die Gastgeberinnen trennte nur das bessere Torverhältnis von Platz zwei, den die SGM Weikersheim einnimmt: Für Creglingen war also klar, nur mit einem Sieg darf weiter vom Platz an der Sonne geträumt werden.

Das Spiel startete erwartungsgemäß mit einem gefälligen Aufbauspiel auf beiden Seiten, jedoch hatte Creglingen die besseren Einschussmöglichkeiten. Der TSV Ilshofen ging in der 34. Spielminute etwas überraschend mit 1:0 in Führung. Creglingen erzielte aber erst in der 40. Minute den hochverdienten Ausgleich: Lena Melber wurde mustergültig von Jule Stirmlinger freigespielt und passte scharf vor das Tor, wo die Ramona Welzel den Ball volley über die Linie beförderte.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff führte die nächste Großchance zum zweiten Tor auf dem Creglinger Konto: Maren Gratz schickte mit einem langen Ball Ramona Welzel auf die Grundlinie. Die präzise Hereingabe musste Daniela Pfeuffer nur noch über die Linie drücken. Mehrmals hatte Creglingens Abwehr brenzlige Situationen zu meistern, die eingewechselte Lotta Böhm knüpfte aber an die tadellosen Leistungen der Creglinger Schlussreihe an, die keinen Schuss mehr auf das Creglinger Tor zuließen.

Am Samstag 19. ktober, treten die Creglingerinnen bereits um 15.30 Uhr beim SV Tiefenbach zum Auswärtsspiel an. fc

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019