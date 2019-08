FC gefällt mit schönem Kombinationsspiel

TTSC Buchen – FC Donebach 2:1

Tore: 1:0 (1.) Hammoud, 1:1 (7.) Rögner, 2:1 (16.) Cakar. – Schiedsrichter: Andreas Zürn (Gommersdorf).

Die Liga begann gleich mit einer Englischen Woche, und der zweite Spieltag ließ nicht auf sich warten. Gegner diesmal war der FC Donebach. Gleich zu Beginn der ersten Minute setzte der Gastgeber in die eigene Hälfte, was auch zum Fehler des Torhüters führte, ließ den Ball durch die Hände rutschen, während Hammoud dem Ball nachlauerte und zum 1:0 einschoss. Der Gast hatte eine Antwort parat und glich bereits in der 7. Minute zum 1:1 aus. Danach übernahmen auch die Gäste das Spiel doch die Defensive hielt dagegen. Das glückliche 2:1 kam in der 16. Minute durch Cakar. So ging es auch in die Halbzeit. In der 70. Minute musste der TTSC eine gerechte Gelb-rote Karte durch ein Foulspiel annehmen. Die Gäste starten in den letzten 20 Minuten einen Angriff nach dem anderen, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Heimelf erkämpfte hielt das 2:1.

Gommersdorf II – Hainstadt 3:0

Tore: 1:0 (40. Leutwein, 2:0 (57.) Stöcklein, 3:0 (88.) Reuther. – Schiedsrichter: Oliver Swoboda.

Von Beginn an war den Spielern des VfR Gommersdorf II im Heimspiel gegen die Spvgg. Hainstadt anzumerken, das die Auftakt-Niederlage gegen Donebach (1:4) wett gemacht werden sollte. Konzentriert starteten die Mannen um Spielertrainerduo Fabian Stöcklein und Michael Lieb die Begegnung. Nach 13 Minuten wurde der Schuss von T. Rehrauer, gerade noch vor der Torlinie.

Nico Hirschlein scheiterte mit einem Heberversuch und lupfte den Ball knapp über die Latte. Nach Eckball erzielte dann verdientermaßen J.Leutwein per Kopf das 1:0 für seine Farben (40.). Nach gleichem Muster wie das 1:0 entstand auch der zweite Gommersdorfer Treffer. Dieses Mal köpfte erneut nach Eckball allerdings Fabian Stöcklein unhaltbar ein (57.) Gommersdorf erspielte sich in der Folge weitere klare Chancen, die jedoch ungenutzt blieben, die beste davon setzte Michael Lieb an den Außenpfosten. Kurz vor Ende stellte Julian Reuther auf 3:0 nach Konter, was auch den Endstand der Partie bedeutete.

FC Schloßau – Eintr.Walldürn 4:0

Tore: 1:0 (18.) Schäfer, 2:0 (26.) 2:0, 3:0 (62.) Brech, 4:0 (78.) Gornik. – Schiedsrichter: Hermann Bischof (Tauberbischofsheim).

Obwohl die Ausgangsposition für beide Mannschaften völlig verschieden war, hatten sich beide Mannschaften viel vorgenommen. Der FCS , der stark ersatzgeschwächt im letzten Spiel gegen den VfB Sennfeld, glatt verloren hatte, musste punkten, um einen Runden-Fehlstart zu vermeiden – die mit einem glatten Sieg in Mudau gestartete Eintracht aus Walldürn wollte sich an der Tabellenspitze festklammern.

So gab es in der ersten Viertelstunde ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften, die ein technisch gefälliges Kombinationsspiel zeigten, das allerdings keine zwingenden Chancen hervorbrachte. In der 16. Minute verloren die Walldürner in der Vorwärtsbewegung den Ball in Höhe der Mittellinie an den gut aufgelegten Scheuermann. Er trieb den Ball bis auf Höhe der Strafraumgrenze und legte dann überlegt quer auf Schäfer, der frei vor dem Walldürner Torwart war und diesem keine Chance ließ – 1:0 für den FCS. Danach erspielte die Heimelf sich einige Torchancen, konnte aber das „Runde“ nicht im „Eckigen“ unterbringen.

In der 26. Minute gab es aus 18 Metern einen Freistoß für den FC Schloßau. Während die Gästemannschaft noch ihre Defensive zu ordnen versuchte, führte Stuhl schnell aus und traf zum 2:0.

Nach dem Wiederanpfiff begann die Heimmannschaft, wo sie vor der Pause aufgehört hatte. Mit schönen, schnellen Kombinationen brachte man immer wieder das Gästetor in Gefahr. In der 51. Minute gewann Stuhl den Ball im Mittelfeld und schickte Benig auf die Reise. Dieser drang von rechts in den Strafraum ein und traf aus spitzem Winkel zum 3:0. Und auch danach schaltete der FC nicht in den Verwaltungsmodus. Es gab weiter schöne Kombinationen mit guten Torchancen. In der 78.Minute öffnet Schäfer mit einem tollen Steilpass das Spiel, Ihrig ging bis zur Torauslinie, und seinen Rückpass versenkte Jan Gornik zum 4:0. Der souverän leitende Schiedsrichter Bischof pfiff nach 90 Minuten eine faire Partie ab, die weniger Zuschauer hatte, als sie verdiente.

SG Erfeld/Ger. – FC Schweinb. 0:1

Tor: 0:1 (55.) Rüttling. – Schiedsrichter: Timo Noe (Buchen).

In der ersten Hälfte des Derbys bestimmten die Gäste klar das Spielgeschehen. Lediglich Torwart Schmieg war es zu verdanken, dass es mit einem 0:0 in die Pause ging. In der zweiten Hälfte kam dann die SG besser ins Spiel und ihr gelang mit der ersten Chance durch Keilbach beinahe die Führung. In der Folgezeit gab es wenig Torraumszenen und das spielerische blieb meist auf der Strecke. In der 60. Min zeigte der Unparteiische nach einer Unstimmigkeit in der SG-Abwehr auf den Elfmeterpunkt. Den Elfer verwandelte Rüttling zur Führung des FCS. Die Heimelf gab aber nicht auf und hatte in der 78. Min ebenfalls per Strafstoß die Möglichkeit zum Ausgleich, nutzte diese aber nicht. In der Nachspielzeit gab es auf beiden Seiten noch je eine hundertprozentige Torchance, doch es blieb am Ende beim verdienten Auswärtssieg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019