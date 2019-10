FC Billingsbach übernimmt Tabellenführung

Mulf. II/Holl. II – Dörzb./Kleps. 1:1

Tore: 1:0 (52.) Tim Schneider, 1:1 (90.+6) Frank Leiser. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Lars Albig (Crailsheim)

In einem umkämpfen Spiel sahen die zahlreichen Zuschauer auf dem Hollenbacher Kunstrasenplatz ein zerfahrenes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Aus diesem Grund gab es in Halbzeit eins kaum Torchancen. In Halbzeit zwei kam die SGM im Gegensatz zu den letzten Spielen etwas wacher zurück auf den Platz und ging in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. Einen strammen Schuss von B. Sprügel konnte der Dörzbacher Torhüter zwar abwehren, jedoch landete der Ball irgendwie auf seinem Rücken und von dort kullerte der Ball zu Tim Schneider, welcher aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Nun musste der Spitzenreiter etwas mehr riskieren, um etwas Zählbares aus Hollenbach mitzunehmen, was der Heimmannschaft Konterchancen bot. Dörzbach/Klepsau drückte die letzte Viertelstunde auf den Ausgleich, meistens war allerdings Endstation am überragenden SGM-Keeper B. Täger, der die Null bis zur 96. Minute halten konnte oder es bekam ein Abwehrspieler den Fuß/Kopf dazwischen. Mit der letzten Aktion des Spiels bekam Dörzbach/Klepsau einen Freistoß zirka 25 Metern vor dem Tor zugesprochen, den Frank Leiser mit Wucht und unhaltbar zum verdienten Ausgleich unter die Latte hämmerte. Am Ende bitter für die aufopferungsvoll kämpfende SGM, aber dennoch kann man mit der Punkteteilung zufrieden sein, auch wenn man sich im SGM-Lager über die sechsminütige Nachspielzeit doch sehr wunderte.

Weikersh./Schäft. II – Billingsb. 1:2

Tore: 1:0 (51.) C. Korosec, 1:1 (64.) S. Kümmerer, 1:2 (83.) B. Brümmer (83). – Zuschauer: 70.

Ein gutes Spiel sahen die Zuschauer auf dem Sportgelände in Weikersheim. In einer verteilten ersten Hälfte konnten sich beide Teams einige Chancen heraus spielen, die aber nicht zum Erfolg führten. Nach dem Wechsel nahm die Partie dann richtig Fahrt auf, und C. Korosec brachte die SGM nach einer schönen Einzelleistung in Führung.

Im Anschluss drängte Billingsbach auf den Ausgleich , welcher in der 64 Minute durch Kümmerer fiel. Danach blieb der Gast leicht überlegen und B. Brümmer erzielte in der 83. Minute nach schönem Zuspiel die Führung für Billingsbach. In den letzten zehn Minuten setzte die SGM alles auf eine Karte und konnte sich noch drei Großchancen erspielen, wobei einmal ein Abwehrspieler auf der Linie klärte und zweimal der Gästekeeper Bauer überragend hielt, zu allem Überfluss verweigerte der Schiedsrichter der SGM in der 88. Minute einen klaren Handelfmeter, somit blieb es beim etwas glücklichen Gästesieg.

Laudenbach – Hohebach 3:0

Tore: 1:0 (16.) Tobias Silberzahn, 2:0 (45., Foulelfmeter) Tim Silberzahn, 3:0 (87.) Tim Silberzahn. – Zuschauer: 100.

Die Gäste machten zu Anfang Druck und waren offensiv. Die erste Aktion für Laudenbach führte jedoch zum Torerfolg. Nach einer halb hohen Flanke von links erzielte Tobias Silberzahn mit einem herrlichen Seitfallzieher die Führung für die Gastgeber. Hohebach ging wie gewohnt aggressiv in die Zweikämpfe, ohne dabei zwingende Torchancen herausspielen zu können. In der 44. Minute gab es einen Freistoß durch Tobi Glöckner, der allerdings nur an die Latte krachte. Genau in dieser Szene entschied der Schiri auf Foulelfmeter für die Gastgeber, den Tim Silberzahn sicher zum 2:0 verwandelte. Auch in der zweiten Halbzeit war die Partie durch zahlreiche Fouls geprägt. In der 75. Minute lief Leon Vorholzer allein aufs Tor zu, umkurvte den Torhüter, doch der Hohebacher Abwehrspieler grätschte noch in letzter Sekunde den Torschuss ab. In der 83. Minute hatte Laudenbach die Chance auf das 3:0, doch der Kopfball nach einem Freistoß landete nur am Pfosten und dann in den Armen des gegnerischen Keepers.

Kurz vor Schluss hätte Hohebach einen Foulelfmeter bekommen müssen, aber die Pfeife des Schiris blieb stumm, und es gab Abstoß für Laudenbach, bei dem die Gastgeber im direkten Gegenzug einen Konter einleiteten und die Führung durch Leon Vorholzer auf 3:0 ausbauten.

Rengersh. – Cregl. II/Bieber. 1:2

Tore: 1:0 (11.) Florian Bauer 1:1 (30.) Hannes Gackstatter, 1:2 (72.) Tobias Voß. – Zuschauer: 80.

In der ersten Spielzeit standen sich Heimelf und Gäste als ebenbürtige Gegner gegenüber. Dabei beendete Rengershausen zuerst einen Angriff erfolgreich: Eine Flanke flog in die rechte gegnerische Hälfte, von wo der Ball quergelegt zu einem freistehenden Spieler weitergeleitet wurde, um abschließend im kurzen linken Eck zu landen. Anschließend wurde das Spiel abwechslungsreicher und schneller, denn Creglingen/Bieberehren drängte auf den Ausgleich, während Rengershausen versuchte, seinen Vorsprung auszubauen. Dem jedoch kamen die Gäste zuvor. Nach einem schnellen Konter über die rechte Flanke gelangte der Ball in den Strafraum, um abschließend durch eine Abwehrlücke unter der Latte im Netz zu landen. Im Gegenzug hatten die Platzherren bis zur Halbzeit noch manche hochkarätige Torchance, konnten diese aber nicht verwerten. Mit der zweiten Halbzeit bekamen die Zuschauer eine spannungsreiche Begegnung zu sehen mit guten Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Den Gästen gelang der zweite Treffer mit einem Schuss aus kürzester Distanz. Reserven: 3:4.

Sindelbachtal – Edelfingen II 4:1

Tore: 0:1 (48.) Paul Francois Essomba, 1:1 (58.) Thorsten Schönbein, 2:1 (67.) Michael Sogl, 3:1 (83.) Robin Metzger, 4:1 (90.+2) Manuel Baier. – Zuschauer: ca. 70 .

In Marlach sahen die Zuschauer in Hälfte eins einen feldüberlegenen SV Sindelbachtal, der auch spielerisch größtenteils Ansehnliches zeigte. Edelfingen hielt mit Einsatz und Kampf dagegen. Zu Beginn der zweiten Hälfte ein langer Ball der Grün-Schwarzen, deren Stürmer tankte sich gekonnt durch, und drückte den Ball zum 0:1 über die Linie. Die Blau-Schwarzen zeigten sich getroffen und in den ersten 15 Minuten von Hälfte zwei recht ideenlos. So nahm man einen berechtigten Elfer dankend an, den Keeper „Schöni“ souverän zum Ausgleich verwandelte. Von nun an war die Heimtruppe wieder spielbestimmend, und fuhr durch zwei schön herausgespielte Tore (2:1 und 4:1) sowie ein Standard-Tor (3:1) noch einen verdienten 4:1 Sieg ein.

Alth./Neunk. – Wachbach II 0:4

Tore: 0:1 (21.) Jonas Lugner, 0:2 (24.) Janik Ruck, 0:3 (38.) Janik Ruck, 0:4 (89.) Patrick Peppel. – Zuschauer: 80.

Das von vielen Fans als ein spannender Lokalfight erwartete Spiel stellte sich früh als einseitige Partie heraus. Die Gäste übernahmen vom Punkt weg die Oberhand und ließen den Ball sicher in ihren Reihen laufen. Die Heimmannschaft hatte dem wenig entgegenzusetzen. Nach gut 20 Minuten war es dann soweit, als sich Lugner im Strafraum der Heimmannschaft gut durchsetzte und den Ball nach einer gekonnten Drehung im Tor unterbrachte. Sichtlich geschockt von dem Gegentreffer ließ die Konzentration der Mannschaft von Spielertrainer Fringes nach, so dass Ruck noch vor der Pause durch einen Strafstoß sowie einen schönen Konter auf 3:0 erhöhte. Nach der Halbzeit ließen es dei Gäste langsamer angehen, die Heimmannschaft versuchte, Anstand zu beweisen und hielt nun dagegen, jedoch ohne nennenswerte Torchance. Den Schlüsspunkt setzte dann Peppel, der einen gut getretenen Eckball am langen Pfosten im Tor unterbrachte. Für die weiteren Spiele muss sich die Althausen/Neunkirchen deutlich steigern, um das Saisonziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Berlichingen/J. – Mark./Elp. II 0:1

Tor: 0:1 (40.) Jannik Grüner.

