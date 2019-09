Favoritinnen entführen den „Dreier“

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim – TSG 1899 Hoffenheim III 0:2

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Veith, Meinrath, Kilian, Scheuermann, Haas, Rammelt (83. Zipf), Knüll (46. Berberich), Schäffner, Höpfl (75. Wolz), Schmitt (70. Hartnagel).

Eine unglückliche Heimniederlage musste die Frauenfußball-Mannschaft der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim zum Start in die neue Saison gegen die TSG Hoffenheim einstecken.

SpG am Anfang besser

In der Anfangsphase des Spiels war die Heimelf die deutlich bessere Mannschaft. Die Abwehr der Hoffenheimerinen wackelte, besonders bei den Vorstößen von Sabrina Knüll mit ihren gefährlichen Abschlüssen. Nach 20 Minuten Spielzeit kam die Gäste-Elf zum ersten Mal gefährlich vor das Tor, doch Torspielerin Schuchmann konnte klären. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung gelang der TSG in der 33. Minute das Tor zum 1:0. In die zweite Spielhälfte ging die SpG voller Elan und hatte auch den ersten Torabschluss von Nele Schmitt zu verzeichnen. Doch die TSG hatte in der 50. Spielminute das Glück auf ihrer Seite, als ein vermeintlich harmloser Abschluss plötzlich im Tor landete.

Die Heimelf versuchte sich daraufhin mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage zu stemmen und kam auch zu Tormöglichkeiten. In der 62. Spielminute kratzte Hoffenheim den Ball noch von der Linie, ehe auch Torspielerin Schuchmann im Eins gegen Eins in höchster Not retten konnte.

Die letzte Großchance zum Anschlusstreffer hatte Christin Berberich, die sich zunächst schön über rechts Durchsetzte und dann den langen Pfosten traf.

Auch eine taktische Umstellung führte nicht zum gewünschten Torerfolg und so musste die junge Mannschaft die Heimniederlage einstecken. Im nächsten Spiel der Frauen-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald tritt die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr beim Aufsteiger FC Sandhausen an. Die Frauen des Sandhausen verloren ebenfalls ihr erstes Saisonspiel auswärts mit 1:4 gegen die Frauen von Untergimpern/Bapstadt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019