Favoritenrolle für die SpG-Frauen

In der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald tritt die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am heutigen Samstag. 24. Oktober, um 17 Uhr beim TV Reisenbach an. Nach dem guten Saisonstart gilt es nun, gegen den vermeintlich schwächeren Gegner die Punkte einzufahren, ohne ihn zu unterschätzen. Trainerin Janin Faulhaber steht nahezu der komplette Kader zur Verfügung. Der TV Reisenbach tut sich Neuling in der Landesliga noch etwas schwer. Lediglich ein Punkt wurde bisher ergattert. Damit liegt das Team in der Zabelle auf Platz zehn. Am vergangenen Spieltag kassierte der TVR gegen Dielheim nach einer 4:0-Führung noch eine 5:6-Niederlage. Ganz anders ist die Situation bei Tabellenführer SpG Dittwar/Tauberbischofsheim. Die Vorfreude auf das Spitzenspiel gegen Hoffenheim III am 1. November steigt beinahe täglich, doch zunächst muss die Pflichtaufgabe in Reisenbach gelöst werden. sh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020