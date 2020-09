Fast wie David gegen Goliath in der Bibel

Ungewöhnliche Zeiten bringen ungewöhnliche Dinge mit sich. Das gilt auch für den Amateurfußball auf Kreisebene. Hier hat die neue Saison 2020/21 schon vor einigen Wochen begonnen und die Tabellen lassen erste Tendenzen erkennen. Und doch gibt es noch einen Wettbewerb aus der Vorsaison 2019/20, der noch beendet werden muss. Es handelt sich hierbei um den Kreispokalwettbewerb um den Rothaus-Pokal, der im Gegensatz zur abgebrochenen Punkterunde noch „nachträglich“ fortgesetzt wird. Am morgigen Mittwoch, 30. September, findet nun das Finale statt. Um 18 Uhr stehen sich auf dem Platz der SV Viktoria Wertheim der Kreisligist TSV Tauberbischofsheim und der A-Ligist SpG Rauenberg/Boxtal gegenüber.

Die Partie erinnert etwas an den biblischen „Konflikt“ zwischen David und Goliath, denn auch im Kreispokal-Finale gibt es einen Kontrahenten, der vergleichsweise deutlich höher eingeschätzt werden muss. Es ist der TSV Tauberbischofsheim, der seine bisherigen vier Saisonspiele in der Kreisliga allesamt gewonnen hat und dabei nicht einmal ein einziges Gegentor kassiert hat. Die SpG Rauenberg/Boxtal dagegen gehört zwar auch zur „gehobenen“ Klasse in seiner Liga, aber das ist halt „nur“ die Kreisklasse A. Und hier musste das Team von Trainer Kerim Oezcelik mittlerweile schon fünf von zwölf möglichen Punkte abgeben.

Die Favoritenrolle nimmt also eindeutig der TSV Tauberbischofsheim ein, aber schon im bereits erwähnten biblischen „Duell“ hat der klar höher eingeschätzte Kontrahent nicht gewonnen – oder anders ausgedrückt: Der Pokal hat bekanntlich eigene Gesetze!

Auf den Sieger des Kreispokals wartet ein „Preisgeld“ in Höhe von 1500 Euro, der Zweitplatzierte bekommt 750 Euro. Für die beiden unterlegenen Halbfinalisten gibt es jeweils 250 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.09.2020