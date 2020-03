Es wird kein Beton angerührt

Nach dem Spielausfall am vergangenen Sonntag reist der VfR Gommersdorf nun am Sonntag zum Spiel der Verbandsliga Baden nach Mannheim und kommt verspätet zu seinem ersten Spiel der Restrückrunde. Die Partie im Stadtteil Gartenstadt wird um 15 Uhr angepfiffen.

Der VfB Gartenstadt hat zuletzt beim Tabellenführer FCA Walldorf II 0:3 verloren; die letzten beiden Tore fielen aber erst in der 88. und 90. Minute. Nach dem Weggang von wichtigen Spielern vor der Saison muss der Meister der vergangenen Spielzeit jetzt kleinere Brötchen backen. Der VfB hatte ja schon auf den Aufstieg verzichtet. Um die Routiniers Patrick Fetzer (32), Tim Krohne (30), Eric Schaaf (29) und Marcel Abele (32) haben sich junge Talente im Laufe der Runde in die Mannschaft und in den Vordergrund gespielt.

Kein normaler Trainingsbetrieb

Schon in der Vorrundenpartie musste sich der VfR der Routine des VfB mit 0:2 beugen. Die anhaltenden schlechten Witterungsverhältnisse erhöhen die Chancen, einen Punkt zu ergattern, bei den Gommersdorfern nicht. Denn weiterhin lassen die Platzverhältnisse in Gommersdorf keinen normalen Trainingsbetrieb zu. Das Kunstrasenkleinspielfeld wird zwar intensiv genutzt, doch für ein zielgerechtes Aktiventraining sind die Möglichkeiten darauf doch eingeschränkt. Durch den Spielausfall und den gleichzeitigen 4:0-Sieg der TSG Weinheim gegen Durlach-Aue sind die Jagsttäler auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Die zuletzt grippekrank gemeldeten Fabian Geissler, Felix Schmidt und Torhüter Nico Bayha sind wieder fit, dass sie zum Einsatz kommen könnten. VfR-Trainer Peter Hogen will trotz der Favoritenrolle des VfB keinen Beton anrühren oder den Bus ins Tor stellen: „Wir werden versuchen, nach vorne zu spielen, so wie es eben der Gegner zulässt. Nur auf Verteidigungsmodus umzustellen, ist nicht unser Plan.“ eub

